Se registró un superávit histórico de US$2711 millones y hubo récord de exportaciones

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El último ICA del Indec mostró que en los primeros cuatro meses de este año hubo un saldo favorable de US$8277 millones; fueron US$7000 millones más que en 2025; cayeron las importaciones por la baja actividad

La balanza comercial registró en abril un superávit histórico de US$2711 millones, un alza de US$2496 millones con relación al mismo mes de 2025, según el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec. Es el vigésimo noveno mes consecutivo de superávit comercial.

Mejores precios y más cantidades vendidas al exterior llevaron a que en el cuarto mes del año las exportaciones alcanzaran un récord de US$8914 millones, con un avance interanual de 33,6%. Este ascenso fue impulsado por un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios.

Todos los rubros exportables crecieron en ventas: los productos primarios, un 25%; las manufacturas de origen agropecuario, un 14,1%; las manufacturas de origen industrial, un 43,3%; y las ventas de combustible y energía, con un número significativo, vieron un incremento de 85,9%. Este último sector alcanzó un valor histórico de US$1554 millones, con una suba de US$718 millones y una variación de 85,9% respecto de abril de 2025. “Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes. Las cantidades exportadas crecieron 53,2%, y los precios 21,3%″, informa el Indec.

Según la consultora Abeceb, la cosecha récord, el impulso minero, y los mayores precios de la energía, permiten estimar que “las exportaciones alcanzarán este año los US$100.000 millones, con un superávit de casi US$ US$20.000 millones, por encima de todas las expectativas previas y casi duplicando el superávit comercial de 2025, que fue de US$11.320 millones”, proyecta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó los números positivos con un posteo en la red social X, donde sostuvo, entre otros datos, que en abril se alcanzó un máximo histórico en valores tanto en las exportaciones totales como en las de combustibles y energía, en tanto se registró el valor más alto desde noviembre de 2012 para las exportaciones de manufacturas de origen industrial.

EN ABRIL LAS EXPORTACIONES DE BIENES ALCANZARON UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO

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✅ En abril se alcanzó un máximo histórico en valores tanto en las exportaciones totales como en las de Combustibles y Energía, en tanto se registró el valor más alto desde noviembre de 2012 para… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 20, 2026

Sin embargo, las compras al exterior llegaron a US$6204 millones, lo que representó una caída interanual de 4% y se dio no solo por disminución del 7% en las cantidades, sino que los precios aumentaron un 4,1%. Hubo menos compras de productos e insumos para la producción: un 5,9% en los bienes de capital, y un 17,4% menos de piezas y accesorios para bienes de capital. Sí hubo un leve aumento en la compra de bienes intermedios, de 4,1%.

Según el análisis de Diego Coatz, director ejecutivo de I+D (Industria y Desarrollo) y exdirector de la Unión Industrial Argentina, “son datos muy positivos para el comercio exterior, con exportaciones de abril llegando casi a US$9 millones dólares. Todo el complejo primario y las manufacturas agropecuarias tienen muy buenos números. Lo mismo sucede con las manufacturas de origen industrial y todo lo que se vincula a la minería”.

Por otro lado, con respecto a las importaciones, lo que tiene que ver con la producción, como los bienes de capital y las piezas y accesorios está “amesetado”, según el especialista, lo mismo que los bienes de consumo, que se mantuvieron casi igual al año pasado, un 0,8% más. También aumentaron un 3% las importaciones de vehículos automotores de pasajeros. “Hay un superávit récord por el excelente comportamiento de las exportaciones, y hay que celebrarlo, pero la actividad no termina de levantar y hay que monitorear esta situación”, advierte Coatz.

La buena noticia es que se adquirieron un 45,4% menos combustibles y lubricantes, en sintonía con el aumento de las exportaciones en este rubro.

Durante los cuatro meses de 2026, las exportaciones argentinas de bienes llegaron a US$30.820 millones, lo que significó un incremento de 21,5%, mientras que las importaciones de bienes sumaron US$22.543 millones, con una reducción de 6,4%. La balanza tuvo un saldo positivo de US$8277 millones, una sensible mejora con respecto a los números de 2025, que registraron un saldo positivo para la argentina de US$1275 millones.

Para Coatz la clave es aprovechar los dólares para comprar reservas, fortalecer al Banco Central y ser audaces para bajar las tasas de interés y mover la actividad productiva.

En cuanto a los socios comerciales de la Argentina, aunque aumentaron sensiblemente las exportaciones a Brasil, el saldo comercial es negativo en US$177 millones. China, por su parte, más que duplicó sus compras a la Argentina, pero mantiene un saldo favorable de US$706 millones a pesar de que disminuyeron las compras locales al gigante asiático. En tercer y cuatro lugar están la Unión Europea y Estados Unidos, este último país dejando un saldo favorable para la Argentina de US$355 millones.