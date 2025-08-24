Sabemos que los peronistas somos lo mejor que le puede pasar a nuestra provincia.

Dijo Michel en un acto en Gualeguaychú: “En octubre se define el presente y el futuro de la Argentina y de Entre Ríos, porque lo que está en juego es el modelo de país y provincia que propone La Libertad Avanza, por un lado, y por el otro, el que proponemos desde el peronismo”, dijo el candidato.

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un acto en el Partido Justicialista de Gualeguaychú. También estuvieron las candidatas a diputadas, Marianela Marclay, Fabiana Leiva y Belén Biré, y los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray.

Del encuentro participaron el presidente del PJ de Gualeguaychú, Gustavo Vela, y jefes comunales del departamento.

“Estamos prendiendo la llama del peronismo para reconstruir nuestra fuerza, volver a generar esperanza en el pueblo y recuperar la ciudad, la provincia y la nación”, expresó Michel.

“En octubre se define el presente y el futuro de la Argentina y de Entre Ríos, porque lo que está en juego es el modelo de país y provincia que propone La Libertad Avanza, por un lado, y por el otro, el que proponemos desde el peronismo, que es el que prioriza la producción, el trabajo, la educación y la salud pública de calidad para las amplias mayorías”, dijo.

Y agregó: “Mientras ellos quieren llevarnos a un país para pocos, nosotros convocamos a la unidad de todo el campo nacional y popular para frenar este ajuste del gobierno nacional respaldado por Frigerio, que genera exclusión social y favorece a una minoría”.

Por su parte, Bahl afirmó que “estas elecciones son fundamentales porque hay que resistir a Milei pero resistir no es solo aguantar, sino también es oponerse, pararse y decir las cosas que están mal”. “Es clave contar con legisladores que no sean levantamanos de Milei, sino legisladores que defiendan a Entre Ríos”, añadió.

Sostuvo que “la grandeza de un gobierno no se mide por los que más tienen sino por cómo trata a los que menos tienen”.

Marclay apuntó: “Sabemos que los peronistas somos lo mejor que le puede pasar a nuestra provincia. Solo el peronismo es capaz de construir un Estado de bienestar y de nivelar el punto de partida”.

“El peronismo es una herramienta viva, que nos convoca a estar unidos y organizados. Porque con la fuerza de la militancia, vamos a volver, para levantar una Entre Ríos para todos los entrerrianos”, añadió.

Finalmente, Belén Biré expresó: «Integro esta propuesta electoral como una militante pero sobre todo como una trabajadora más que vive el ajuste y el recorte de este gobierno que ataca brutalmente la clase media, a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad”.

“Estoy convencida de que es el peronismo la alternativa que puede devolverle al pueblo las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Vemos todos los días cómo este gobierno nos desorganiza la vida y no podemos permitir que los números les cierren con la gente afuera», manifestó.