ESCUDO HUMANO: Delcy Rodríguez asegura que frente a las ansias de intervención de EE.UU., Venezuela se mantiene en movimiento

Denunció que EE.UU. pretende “imponer una farsa para justificar lo que siempre han querido, que es la intervención de nuestro país”.

“Estamos mostrando la verdad de Venezuela”, dijo Rodríguez, quien resaltó que por eso el presidente Maduro convocó al alistamiento, y llamó a filas a los milicianos”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este domingo que frente a las ansias de intervención de Estados Unidos (EE.UU.), el país se mantiene en movimiento, “trabajando y produciendo”.

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, la también ministra para Hidrocarburos dio a conocer que este domingo estuvo en la parroquia El Valle, donde inspeccionó los programas sociales de alimentación “impulsados en Revolución para vencer el bloqueo criminal y sanar las heridas económicas”.

La funcionaria resaltó que debido a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro, la industria nacional continúa avanzando.

Este es el camino: un nuevo modelo económico diversificado que desarrolla al máximo las potencialidades de sus 13 Motores Productivos con esfuerzos propios, alianzas privadas e inversiones internacionales”, dijo.

“Frente a las ansias de intervención de Washington y sus países satélites, Venezuela, en Unión Nacional Productiva, se mantiene en movimiento, trabajando, produciendo y garantizando la felicidad social y económica de nuestro pueblo”, aseveró la vicepresidenta Rodríguez.

Remarcó que los informes internacionales, de las Naciones Unidas, incluso los reportes de la Agencia estadounidense Antidrogas (DEA), “reconocen que Venezuela no es un factor ni en la producción de drogas, ni en el cultivo de drogas, y Venezuela, además, puede exhibir hoy las mejores cifras de combate contra la droga que transita por nuestro territorio, que no es más del 5 por ciento (del total)”.

“Se han metido con el pueblo de (Simón) Bolívar, ahora aténgase a las consecuencias (…) ellos invocaron a los hijos e hijas de Bolívar, y ahora los verán de frente defendiendo a Venezuela, a nuestra bandera, a la soberanía, la paz y el derecho al futuro de un país en libertad”, finalizó la vicepresidenta.

Tras al anuncio del despliegue de fuerzas navales estadounidense en aguas del mar Caribe, tanto en Venezuela, como en las demás naciones de la región, se ha convocado a que no se ponga en riesgo la Zona de Paz declarada en América Latina y el Caribe en 2014.

La Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), firmada en La Habana, reafirma el compromiso de la región con la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo a la amenaza o el uso de la fuerza.