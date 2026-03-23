Rossi publico en X que lo quieren echar del PJ por denunciar contratos truchos.
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El posteo en X se efectuó en el mediodía de este domingo y asegura que lo quieren echar del justicialismo por efectuar denuncias.
A través de una publicació en X Daniel Rossi expresó: “Me quieren echar del Partido Justicialista por denunciar lo que nadie se anima: contratos truchos, Iosper, Vialidad, Enersa. No me voy a callar”, finaliza.
Intendente de Santa Elena.