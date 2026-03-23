DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El posteo en X se efectuó en el mediodía de este domingo y asegura que lo quieren echar del justicialismo por efectuar denuncias.

A través de una publicació en X Daniel Rossi expresó: “Me quieren echar del Partido Justicialista por denunciar lo que nadie se anima: contratos truchos, Iosper, Vialidad, Enersa. No me voy a callar”, finaliza.

Me quieren echar del Partido Justicialista por denunciar lo que nadie se anima: contratos truchos, IOSPER, Vialidad, ENERSA.

No me voy a callar. — Daniel Rossi (@RossiDanielok) March 22, 2026

Intendente de Santa Elena.