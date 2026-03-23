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Hubo un tiempo en que la Argentina se pensó —y se contó a sí misma— como un crisol de razas. Una sociedad que, nacida de la diversidad, logró forjar generaciones de ciudadanos trabajadores, creativos y, en muchos casos, profundamente honestos. Esa identidad no fue un mito vacío: fue una aspiración sostenida durante décadas, incluso en medio de crisis recurrentes.

Pero en algún punto del camino —y allí es donde la historia aún tiene deudas por explicar— algo se quebró. No de forma abrupta, sino progresiva. Ese quiebre hoy tiene nombre propio: la “grieta”. Una división que ya no solo organiza el debate político, sino que condiciona la forma en que millones de argentinos interpretan la realidad, juzgan al otro y hasta definen su pertenencia social.

Lo más inquietante no es la existencia de diferencias —naturales en cualquier democracia—, sino la intensidad emocional con la que se viven. Como si el desacuerdo político hubiera mutado en una lógica casi tribal, donde el adversario no es alguien con otra mirada, sino alguien a derrotar. En ese terreno, el análisis racional pierde espacio frente a reacciones viscerales, muchas veces cargadas de frustración acumulada.

Durante años, la Argentina convivió con un sistema donde la corrupción dejó de ser excepción para convertirse, en muchos casos, en una práctica tolerada. Desde los niveles más altos del poder hasta los escalones más bajos de la administración, se instaló una lógica perversa: si el de arriba roba, el de abajo también puede hacerlo. Ese mecanismo no solo erosionó las instituciones, sino que también deterioró el contrato moral de la sociedad consigo misma.

En ese contexto emergió el gobierno de Javier Milei, con una promesa explícita de ruptura. Un intento —con aciertos y errores— de modificar reglas de juego que parecían inamovibles. La reducción del gasto, el recorte de privilegios y el cuestionamiento a estructuras históricas no solo generaron apoyo, sino también una resistencia intensa, en muchos casos proveniente de sectores que durante años se beneficiaron del esquema anterior.

La comunicación también cambió. Parte del sistema mediático tradicional, que durante años convivió con la pauta oficial como fuente central de financiamiento, se vio obligado a reconfigurarse en un ecosistema donde las redes sociales permiten una identificación más directa —y muchas veces más cruda— de posicionamientos e intereses. Esa transformación expone, pero también polariza aún más.

Ahora bien, reconocer el punto de partida no implica justificar todo el presente. El actual gobierno ha cometido errores, algunos atribuibles a la inexperiencia, otros al vértigo de querer acelerar cambios estructurales en tiempos políticos y sociales que no siempre acompañan. La expectativa de resultados inmediatos choca con una realidad compleja: no existen soluciones mágicas para décadas de deterioro.

En paralelo, una parte de la sociedad observa con paciencia —aunque no ilimitada— este proceso. Otra, en cambio, parece encontrar en cada tropiezo una confirmación de sus propias certezas. Allí aparece una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué el fracaso del otro genera, en algunos casos, una satisfacción que roza lo emocionalmente preocupante?

Esa reacción no es nueva, pero sí más visible. Y tal vez sea uno de los síntomas más profundos de la grieta: la incapacidad de reconocer que, más allá de las diferencias, el destino sigue siendo común. Que el éxito o el fracaso de un rumbo político no impacta solo en un sector, sino en el conjunto de la sociedad.

Por eso, más allá de nombres propios o coyunturas, el desafío de la Argentina en 2026 parece ser otro: recuperar una mínima noción de proyecto compartido. Entender que el control ciudadano sobre los funcionarios —hoy más expuesto que nunca— debe ser una práctica permanente, no selectiva. Y que la exigencia de transparencia no puede depender de quién gobierne.

Lo que no se dice

La grieta no es solo política: es también cultural, emocional y hasta moral. Y mientras siga siendo funcional a quienes viven de esa división, difícilmente desaparezca por sí sola.

La pregunta de fondo

¿Puede la Argentina superar esta lógica de enfrentamiento permanente y reconstruir una idea de futuro común?

¿O estamos condenados a repetir un ciclo donde cada intento de cambio termina atrapado en la misma disputa que dice querer resolver?

Redacción Análisis Litoral