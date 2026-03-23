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Se le impuso una pena de 5 años y 11 de meses de prisión en el marco de un acuerdo pleno promovido por la fiscalía. El caso se resolvió a solo tres meses de iniciado. El chofer del camión quedó detenido el 8 de diciembre último cuando, durante un control en la ruta nacional 14, un can antinarcóticos y efectivos de Gendarmería descubrieron la droga entre una carga de maderas.

Como resultado de un acuerdo pleno celebrado entre la Sede Fiscal Descentralizada Paso de los Libres y la defensa, un camionero fue condenado a la pena de 5 años y 11 meses de prisión por el transporte de las más de tres toneladas y media de marihuana que llevaba ocultas entre una carga de maderas, cuando en diciembre pasado fue detenido en un control vehicular.

Se trata de la primera condena desde la entrada en vigencia en el Distrito Corrientes del Código Procesal Penal Federal (CPPF), el 1° de diciembre pasado.

El acuerdo pleno —sobre los hechos, la calificación y la pena— fue homologado, en una audiencia realizada el 13 de marzo pasado, por el juez federal de Garantías Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, luego de una investigación y un proceso que duró poco más de tres meses.

El condenado Carlos Javier Betancur (arriba a la izquierda), el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez (abajo a la izquierda); y el fiscal general con funciones de coordinación en el distrito Corrientes, Carlos Schaefer (abajo a la derecha). Foto: Sede Fiscal Descentralizada Paso de los Libres

En la audiencia, intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal federal interinamente a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Paso de los Libres, Aníbal Fabián Martínez y la auxiliar fiscal Mirian Benítez. También participó, vía remota, el fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito Corrientes, Carlos Schaefer.

El condenado es el camionero Carlos Javier Betancur, de 30 años, quien, durante la audiencia, prestó conformidad de manera libre, voluntaria e informada con el acuerdo y reconoció su responsabilidad en el transporte de 3.577,669 kilogramos de cannabis sativa, conducta penada por el artículo 5 inciso “c”, de la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico.

El magistrado dispuso además el decomiso de documentación y dos teléfonos celulares secuestrados, la destrucción de la droga incautada y la preservación de las muestras y contramuestras del estupefaciente analizado. En tanto, ordenó mantener el secuestro del tractor del vehículo, el semirremolque y la carga de madera y diferir el tratamiento de su decomiso para otra oportunidad procesal.

Asimismo, en atención a lo solicitado por la defensa y a las circunstancias personales del condenado, el juez ordenó gestionar el traslado de Betancur a una unidad penitenciaria cercana a su domicilio, en la provincia de Misiones.

El caso

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició el 8 de diciembre, alrededor de las 19.20, en el marco de un control vehicular de rutina realizado por la Sección Vial Paso de los Libres de la Gendarmería Nacional.

En ese procedimiento se inspeccionó un camión con semirremolque que transportaba placas de madera desde Santo Tomé, Corrientes, con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el control, y en presencia de testigos, un perro detector de narcóticos marcó el sector inferior de la carga. Ante ello, se dio intervención a la fiscalía y se dispuso el traslado del vehículo al Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) de Paso de los Libres.

Allí, mediante un escaneo no intrusivo, se detectaron bultos sospechosos ocultos entre la carga declarada. Con autorización judicial, personal del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional realizó un registro exhaustivo del rodado, que permitió secuestrar 3.695 paquetes de marihuana —algunos con forma de “panes” y otros amorfos— con el peso total ya mencionado de 3.577 kilogramos, que estaban ocultos debajo de las maderas.

El narcotest orientativo realizado en el lugar arrojó resultado positivo para cannabis sativa, tras lo cual el conductor quedó detenido.

La audiencia de formalización —de las primeras bajo el sistema acusatorio en las que intervino la sede fiscal descentralizada— se realizó a las 48 horas y, en ella, a instancia de los representantes del MPF, el juez Fresneda validó la legalidad de la detención y dictó la prisión preventiva para el ahora condenado.