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Kaveh Madani afirma que las repercusiones en la economía mundial serán “tanto inmediatas como duraderas” si el conflicto se intensifica aún más.

Irán está a punto de atacar infraestructuras críticas de desalinización en todo Oriente Medio en cuestión de días, lo que intensificará las tensiones con Estados Unidos e Israel y provocará repercusiones económicas mundiales, advirtió el domingo un funcionario de la ONU.

Kaveh Madani , científico iraní y funcionario de la ONU, afirmó que las plantas desalinizadoras de toda la región podrían verse afectadas “en los próximos días”, lo que plantea la posibilidad de una crisis hídrica regional más amplia y que afectaría a los mercados mundiales.

Las amenazas de ataque proferidas por el régimen el domingo se produjeron en respuesta a la advertencia del presidente Donald Trump de que Estados Unidos atacaría la infraestructura eléctrica iraní a menos que se abriera el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

Irán amenaza con atacar la infraestructura de desalinización y energía en cuestión de días, advierte un funcionario de la ONU, citando consecuencias duraderas para los mercados mundiales y el suministro de agua.

Un portavoz de la Sede Central de Hazrat Khatam al-Anbiya (PBUH) declaró: “Tras las advertencias previas, si la infraestructura energética y de combustible de Irán es atacada por el enemigo, toda la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización perteneciente a Estados Unidos y al régimen de la región será atacada”.

Un portavoz de la Sede Central de Hazrat Khatam al-Anbiya (PBUH) declaró: “Tras las advertencias previas, si la infraestructura energética y de combustible de Irán es atacada por el enemigo, toda la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización perteneciente a Estados Unidos y al régimen de la región será atacada”.

A pesar de esa ventaja relativa, Irán ha sufrido años de sequía severa , mala gestión de los recursos hídricos y descenso de los niveles de agua subterránea, lo que ha provocado que algunas zonas del país padezcan una creciente escasez de agua.

“Si a los iraníes se les acaba el agua o la electricidad, no se sublevarán”, afirmó Holly Dagres , investigadora principal de la familia Libitzky en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente.

Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, 10 de diciembre de 2023.

“La triste realidad es que la República Islámica prefiere dejar que el país arda antes que parecer débil mientras se enfrenta a una amenaza existencial”, dijo.

Emma Bussey es redactora de noticias de última hora para Fox News Digital. Antes de unirse a Fox, trabajó en The Telegraph con el equipo nocturno de Estados Unidos, cubriendo secciones como asuntos internacionales, política, noticias, deportes y cultura.