DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un informe de la consultora Topinfo Marketing revela las proyecciones para la temporada austral 2025. Con el foco puesto en las variedades “Easy Peelers” y la recuperación de volúmenes, la región se prepara para un año clave en las exportaciones de cítricos dulces.

La industria citrícola del Hemisferio Sur ha comenzado a desandar los desafíos de la temporada 2025 con proyecciones optimistas. Según la reciente infografía publicada por la consultora especializada Topinfo , el escenario global para la mandarina muestra una clara tendencia hacia la estabilización de la oferta y una demanda sostenida en los mercados de contraestación.

Variedades “Easy Peelers”: El motor del consumo

Uno de los datos más relevantes de la temporada es la consolidación de las variedades de fácil pelado y sin semillas ( Nadorcott, Tango y Orri ). Estas frutas, conocidas técnicamente como Easy Peelers , han desplazado casi por completo a las variedades tradicionales en las góndolas de los principales supermercados del Hemisferio Norte.

El consumidor actual prioriza la practicidad y la calidad organoléptica, lo que obliga a las regiones productoras —incluida la cuenca del Río Uruguay— a mantener estándares de calidad de exportación sumamente estrictos para competir con proveedores como Sudáfrica, Chile y Perú.

Destinos y Competencia Global

El informe destaca que, si bien la oferta del sur se está recuperando tras años de vaivenes climáticos, la logística y los tiempos de mercado siguen siendo críticos.

Estados Unidos y Europa: Continúan siendo los destinos de mayor valor, aunque con una creciente exigencia en certificaciones de sostenibilidad.

Continúan siendo los destinos de mayor valor, aunque con una creciente exigencia en certificaciones de sostenibilidad. El factor España/Marruecos: La temporada austral debe convivir en sus inicios con los remanentes de la cosecha tardía del Mediterráneo, lo que genera una ventana de comercialización muy ajustada que requiere precisión en los despachos.

La temporada austral debe convivir en sus inicios con los remanentes de la cosecha tardía del Mediterráneo, lo que genera una ventana de comercialización muy ajustada que requiere precisión en los despachos. Asia: Aparece como el gran horizonte de crecimiento, especialmente para la fruta de alta gama que puede soportar tránsitos largos.

Desafíos para el sector local

Para los productores y exportadores de nuestra región, el 2025 se presenta como un año de oportunidades pero con márgenes ajustados. El costo de los fletes internacionales y la necesidad de inversión en tecnología de empaque son los principales escollos a superar para que la mandarina del litoral argentino mantenga su competitividad frente a gigantes como Sudáfrica.

En conclusión, la temporada 2025 de mandarinas australes no solo se define por la cantidad de fruta, sino por la capacidad de los países productores de adaptarse a un mercado que ya no acepta variedades con semillas y que exigen frescura absoluta en el punto de venta.