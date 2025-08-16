Reunión de Representantes de Casas de Provincia con autoridades de la Asociación Argentina de Polo

Se realizó en la Casa de Catamarca en CABA, el pasado 13 de agosto, un encuentro entre la Asociación Argentina de Polo (AAP) y representantes de 18 provincias, con el propósito de presentar los alcances y características del Abierto Argentino de Polo 2025, y dar a conocer la propuesta de incorporar un espacio federal en esta edición.

El Abierto Argentino de Polo 2025 se desarrollará del 31 de octubre al 6 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, y ofrecerá a cada provincia la oportunidad de mostrar su potencial turístico, productivo y cultural ante un público nacional e internacional. Esta propuesta permitirá dar visibilidad y poner en valor los diferenciales de desarrollo y proyección de cada región en el torneo de polo más importante del mundo.

José Moulia, representante del Gobierno de Entre Ríos en CABA, participó de la reunión y destacó la importancia de generar un espacio federal que permita a las provincias exhibir su potencial en la competencia de polo más importante del mundo. También estuvo presente María Teresa Colello, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Representación.

Durante la reunión, estuvieron presentes Javier Pasman, secretario del Consejo Directivo de la AAP, y Maximiliano Funes, del área de Relaciones Institucionales. Los representantes provinciales manifestaron gran interés en la propuesta y realizaron consultas sobre aspectos logísticos, costos y organización.

Al cierre del encuentro, se acordó llevar a cabo una próxima reunión en la sede de la AAP en Palermo, donde se profundizarán los detalles, se recorrerán los espacios disponibles y se avanzará en la planificación para generar nuevas oportunidades de promoción para las provincias.