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La reciente profundización en la baja de retenciones por parte del gobierno de Javier Milei vuelve a colocar al campo en el centro del tablero político y económico argentino. Pero esta vez, con un condimento distinto: no se trata solo de aliviar la carga fiscal, sino de abrir —quizás por primera vez en décadas— una ventana real para cambiar el modelo productivo del país.

La medida, que continúa reduciendo los derechos de exportación sobre productos clave como soja, maíz y carne, es leída en el interior como un gesto concreto hacia quienes generan divisas, empleo y arraigo territorial. En provincias como Entre Ríos, donde el pulso económico depende en gran parte del agro, el impacto no es teórico: es inmediato.

Pero detrás del dato fiscal hay algo más profundo.

Lo que no se dice

Durante años, el campo fue la caja de emergencia del Estado. Cada crisis, cada déficit, cada urgencia: la respuesta era la misma. Subir retenciones.

Desde el conflicto por la Resolución 125 hasta los niveles del 33% en soja durante el gobierno de Alberto Fernández, la historia reciente muestra un patrón repetido: castigar al que produce para sostener un modelo fiscal que nunca cierra.

Ese esquema no solo generó enfrentamientos políticos. También moldeó una cultura productiva defensiva, donde el productor se acostumbró a sobrevivir más que a innovar.

Una oportunidad que va más allá del alivio

La baja de retenciones no es solo una mejora en los márgenes. Es, potencialmente, un punto de inflexión.

Porque si el campo deja de estar asfixiado, aparece algo que en Argentina suele escasear:

margen para pensar, invertir y transformar.

Y ahí es donde se abre una discusión que casi nunca se da:

¿Y si el problema no era solo cuánto se producía… sino cómo?

Durante décadas, el país se apoyó en un modelo primarizado: exportar granos, carne, materias primas. Commodities. Volumen. Precio internacional.

Pero el mundo cambió.

Hoy no alcanza con producir. Hay que diferenciarse.

De granero a supermercado del mundo (pero en serio)

Argentina tiene condiciones únicas para dar un salto cualitativo:

Alimentos con trazabilidad y valor agregado

Producción orgánica y sustentable

Industria alimentaria con identidad regional

Innovación en biotecnología y agroindustria

La baja de retenciones puede ser el disparador de ese cambio.

Menos presión fiscal no solo mejora la rentabilidad.

También libera capital para algo más importante:

creatividad productiva.

Pasar del commodity al producto elaborado.

Del grano al alimento terminado.

De exportar volumen a exportar calidad.

Convertirse, de una vez, en ese “supermercado del mundo” tantas veces declamado… pero nunca concretado.

La otra cara del modelo

Claro que hay un límite.

El propio gobierno condiciona la baja de retenciones al superávit fiscal. Eso implica que el viejo dilema sigue vigente: cuando la caja aprieta, la tentación de volver a gravar al campo siempre está.

Ahí es donde la oportunidad se vuelve urgente.

Porque si el agro logra reconvertirse, agregar valor y diversificar exportaciones, deja de ser solo una fuente de recaudación rápida y pasa a ser algo más potente:

un motor de desarrollo estructural.

Lo que está en juego

El debate no es simplemente político ni ideológico.

No es solo “apoyar o no al gobierno”.

Es entender que el interior productivo tiene, hoy, una ventaja poco frecuente en la historia argentina:

un contexto donde producir es menos castigado.

Y eso cambia todo.

Pero también exige algo a cambio.

Porque si el campo —y toda la cadena agroindustrial— usa este alivio solo para producir más de lo mismo, la oportunidad se pierde.

En cambio, si lo usa para innovar, invertir y escalar en calidad, Argentina puede empezar a ocupar un lugar distinto en el mundo.

No como proveedor de materias primas.

Sino como generador de alimentos de excelencia.

En síntesis

El campo argentino ya demostró que puede resistir.

Ahora tiene la oportunidad de demostrar algo más difícil:

que puede transformarse.

La baja de retenciones no es un punto de llegada.

Es un punto de partida.

La pregunta no es si este gobierno hizo más o menos que otros.

La pregunta de fondo es otra:

¿Vamos a seguir siendo un país que exporta lo que le sobra…

o uno que vende al mundo lo mejor que sabe hacer?

Ahí está la verdadera discusión.

Por AM para Análisis Litoral