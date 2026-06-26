Pidieron la detención de Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito

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La solicitud fue presentada por el fiscal Sergio Mola ante el juez Luis Armella, luego de que se conocieran imágenes en las que aparecerían millones de dólares ocultos en un vestidor atribuido a una vivienda compartida con su exesposa, Jésica Cirio. La Justicia deberá resolver si hace lugar al pedido.

El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El pedido fue presentado ante el juez Luis Armella y se produjo días después de que se difundieran videos en los que se observa una gran cantidad de dólares ocultos en un vestidor que habría pertenecido a una vivienda compartida por Insaurralde y su exesposa, la conductora Jésica Cirio.

Según el planteo del fiscal, las nuevas imágenes, sumadas a otros elementos incorporados al expediente, reforzarían la necesidad de adoptar medidas cautelares para evitar un eventual riesgo de fuga o un posible entorpecimiento de la investigación.

La causa se encuentra bajo la órbita del juez Armella, quien ahora deberá resolver si hace lugar o no al pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal.

La investigación contra Insaurralde cobró fuerte impulso tras el escándalo desatado en 2023 por la difusión de fotografías y videos del entonces funcionario a bordo de un lujoso yate junto a Sofía Clerici, episodio que derivó en su salida del Gobierno bonaerense, luego de que el gobernador Axel Kicillof le solicitara la renuncia como jefe de Gabinete.

En los últimos días también se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio y a su expareja Elías Piccirillo, en el marco de la misma investigación. Además, el fiscal pidió inspeccionar la vivienda ubicada en un country de San Vicente donde presuntamente fueron grabados los videos y ordenar peritajes sobre tablets, teléfonos celulares y pendrives secuestrados durante los procedimientos.

No obstante fuentes judiciales consideran que aún resta determinar si se encuentran reunidos los requisitos legales necesarios para ordenar la detención del exfuncionario y será el juez quien tenga la última palabra sobre la solicitud del fiscal.