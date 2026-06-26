La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

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Atacó a tiros a policías durante una persecución en La Paz, fue detenido y le secuestraron un revólver calibre .22. Quedó libre.

Un adolescente de 16 años fue detenido en la ciudad de La Paz luego de atacar a tiros a efectivos policiales que intentaban identificarlo durante un operativo preventivo. A pesar de la violencia del episodio, ninguno de los uniformados resultó herido. El adolescente fue entregado a sus padres.

El hecho ocurrió el jueves 25 de junio, cuando personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz realizaba recorridas de prevención. Según informaron fuentes policiales , los agentes intentaron identificar a un sujeto que se encontraba en la vía pública, pero este escapó al advertir la presencia de los uniformados.

Durante la persecución, el menor extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el personal policial, en un grave ataque que, afortunadamente, no dejó lesionados.

Persecución, tiros y detención

La persecución finalizó en inmediaciones de calle Los Pinos, donde los efectivos lograron interceptar y reducir al sospechoso. En el procedimiento secuestraron un revólver calibre .22 largo que llevaba consigo.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el joven fue correctamente identificado, sometido a examen médico y Dermotest, para luego ser entregado a sus progenitores. La causa continúa por los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de arma contra el personal policial.

Ley penal juvenil, desde septiembre

Cabe señalar que el adolescente paceño, como otros jóvenes entrerrianos en conflicto con la Ley penal, no es alcanzado aún por la nueva Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil. Y es que la misma recién comenzará a regir en septiembre de este año. La misma modifica el marco normativo aplicable a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Entre sus principales cambios, la norma establece que la responsabilidad penal podrá aplicarse a partir de los 14 años de edad, reemplazando el esquema anterior que fijaba el umbral en los 16 años. La ley fue sancionada por el Congreso de la Nación y publicada el 9 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial.