El concejal Maximiliano Rodriguez Paulin (Juntos) pidió a la administración de la intendenta Rosario Romero que dé a conocer el costo real que tendrá la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Mate y, particularmente, el cachet que cobrará Lali por su presentación el día sábado 7 en el escenario de la Plaza de las Colectividades, una convocatoria que se espera sea masiva.

La Municipalidad indicó que después de una edición 2025 donde la fiesta colmó el predio con 60.000 personas para el primer día y a 90.000 para el segundo, para este 2026 esperan todavía más convocatoria. La Fiesta del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y contará con una grilla artística de primer nivel: Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo, Gauchito Club. Además, el Gran Ensable del Paraná y los ganadores del Premate -en total, más de 100 artistas locales y regionales en escena- completan una programación diversa y de alcance nacional.

«Cabe destacar que, en parte, la fiesta se solventa con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el aporte de los sponsors del evento, quienes manifiestan de manera constante su interés en participar. En este sentido, adhieren el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná», indicó el Municipio.

Rodriguez Paulin hizo notar que la edición 2026 marcará un quiebre en la Fiesta del Mate. «La Fiesta del Mate no era turística. Era una fiesta local», distinguió, y anotó que con la llegada de Lali a Paraná va a tener «más convocatoria que en el mejor momento de la Fiesta de Disfraces. Este tipo de artistas (por Lali) te genera movimiento turístico», dijo el edil que renunció a su afiliación al PRO y se muestra más afin a La Liberta Avanza durante el programa de stream El Fortín.

Maximiliano Rodriguez Paulin.

Aunque en seguida reclamó que se transparenten los números. «Entiendo que en algún momento, el Municipio va a tener que mostrar los números. Lali es la que más cobra. El Municipio va a tener que mostrar los numeros», planteó, y admitió que la cuestión del financiamiento de la Fiesta del Mate «es un tema controversial».

«El debate que pone (el presidente Javier) Milei es que está todo bien con los festivales, pero la guita sale de los impuestos de los vecinos. Entonces, habrá que mostrar los números, y mostrar qué entró plata por auspcios y venta de tickets y por cuánto», aseveró.