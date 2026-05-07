Concordia 2027: Ignacio Cabrera y La Libertad Avanza ya trabajan en un proyecto político y productivo

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En política, como en las grandes empresas, la planificación suele marcar la diferencia entre quienes simplemente participan y quienes verdaderamente buscan transformar una realidad. Y en Concordia, una ciudad golpeada por años de pobreza estructural, asistencialismo y falta de desarrollo sostenido, el escenario rumbo a las elecciones de 2027 ya comenzó a moverse mucho antes de lo que algunos imaginan.

Mientras sectores tradicionales del peronismo y antiguos espacios de poder vuelven lentamente a reorganizarse para intentar presentarse otra vez como “la alternativa”, dentro de La Libertad Avanza Concordia aseguran que el trabajo técnico y político no se detuvo desde el año pasado.

Según información acercada a la mesa de redacción de Análisis Litoral, distintos equipos interdisciplinarios vinculados al espacio libertario vienen trabajando en diagnósticos, análisis territoriales y proyectos orientados a redefinir el perfil económico y social de la ciudad.

Producción, industria y desarrollo económico

En la misiva enviada a este medio,el Dr. Ignacio Cabrera -cuyo nombre suena con fuerza en los pasillos de la política local como el candidato natural del espacio-, puntualiza que actualmente se encuentran trabajando sobre “los distintos vectores de la producción”, entendiendo que Concordia necesita abandonar definitivamente el modelo basado casi exclusivamente en la dependencia estatal y comenzar a construir un esquema genuino de crecimiento económico.

Dentro de esa planificación aparece como eje central la reformulación del parque industrial, considerado por el espacio como una herramienta estratégica que durante años no logró desarrollar todo su potencial.

La intención sería avanzar en medidas concretas que incentiven la radicación de industrias y empresas, aprovechando la ubicación geográfica de Concordia como punto clave dentro del corredor productivo del litoral argentino.

En ese sentido, también destacan el trabajo legislativo que viene realizando la concejal Yaiza Pessolani, quien presentó distintos proyectos de ordenanza vinculados a incentivos productivos, modernización administrativa y generación de condiciones favorables para inversiones privadas.

Turismo, salud y nuevas áreas estratégicas

Otro de los aspectos que aparecen dentro del armado libertario local es la intención de ampliar la discusión política hacia sectores históricamente relegados en la agenda pública.

Entre ellos figura el turismo, donde aseguran estar evaluando medidas innovadoras para reposicionar a Concordia dentro de la región, potenciando sus recursos naturales, termales y comerciales.

A su vez, también se trabaja en propuestas vinculadas a la salud primaria, uno de los temas que más preocupa en distintos barrios de la ciudad debido al deterioro de servicios esenciales y la creciente demanda social.

El foco puesto en las mujeres emprendedoras

Uno de los puntos que más llamó la atención dentro del documento enviado a este medio es el trabajo específico orientado a mujeres emprendedoras.

Según detallan, el objetivo es generar programas de acompañamiento, capacitación y asistencia para potenciar proyectos independientes y brindar herramientas concretas de desarrollo económico y autonomía laboral.

La idea, explican, es avanzar hacia una ciudad donde el emprendedurismo deje de ser solamente una salida de emergencia frente a la crisis y pueda transformarse en una verdadera oportunidad de crecimiento.

La batalla política que ya empezó

En los pasillos políticos de Concordia muchos coinciden en algo: la carrera hacia 2027 ya comenzó.

La diferencia quizás radique en cómo cada sector interpreta el mensaje social que dejaron los últimos años. Mientras algunos dirigentes vuelven a recorrer barrios apelando a viejas consignas, otros parecen haber entendido que gran parte de la sociedad ya no busca solamente discursos emocionales, sino planificación, capacidad técnica y resultados concretos.

En una ciudad donde la pobreza se volvió parte del paisaje cotidiano y donde generaciones enteras crecieron dependiendo de estructuras políticas que prometieron mucho y resolvieron poco, el desafío electoral será convencer de quién realmente tiene un proyecto distinto.

Y ahí, precisamente, es donde algunos comenzaron a moverse bastante antes que el resto, con criterio, responsabilidad y sentido común.