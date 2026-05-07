Cavagna: “Hernández recibió más recursos y el desafío es cómo se administran”

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El senador provincial por Nogoyá, Rafael Cavagna, se refirió a la situación financiera del municipio de Hernández y pidió “llevar claridad y responsabilidad al debate público” ante versiones que plantean dificultades para afrontar el pago del aguinaldo.

“Es importante hablar con datos concretos. Según la información oficial de coparticipación, el municipio de Hernández recibió en abril de 2026 más de 165 millones de pesos netos, lo que representa un incremento del 52% respecto al mismo mes del año pasado. Incluso, en términos reales, se observa una mejora del 14,8%”, señaló el legislador.

Cavagna agregó que “en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el municipio ya percibió más de 600 millones de pesos en transferencias por coparticipación”, y remarcó que “se trata de recursos muy significativos para una comunidad de las características de Hernández”.

“El contexto económico es complejo y nadie lo desconoce. La inflación impacta sobre todos los niveles del Estado. Pero también es cierto que los datos muestran que los recursos están y que han tenido una evolución importante en los últimos meses”, sostuvo.

En ese sentido, el senador planteó que “el eje de la discusión no debería centrarse en una supuesta falta de fondos, sino en cómo se administran esos recursos y cuáles son las prioridades de gestión”.

“Nadie quiere que un municipio tenga que desprenderse de su patrimonio para cumplir con sus obligaciones. Por eso, más que generar preocupación, lo que se necesita es transparencia, planificación y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, afirmó.

Finalmente, Cavagna indicó que “los vecinos de Hernández tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos que llegan mes a mes y a contar con información clara que lleve tranquilidad en un momento sensible”.