Con un triunfo en cuatro sets, el español completó el Grand Slam de su carrera y se convirtió en el más joven en lograrlo. Superó al serbio en una final vibrante disputada en Melbourne.

Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia 2026 y se consagró campeón por primera vez en Melbourne, completando así el Grand Slam de su carrera. El murciano se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en poco más de tres horas de juego, en una final disputada ante un estadio colmado en el Melbourne Park.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz se transformó en el tenista más joven de la historia en ganar al menos un título en cada uno de los cuatro torneos grandes, aunque no en un mismo año calendario. El español cerró el único Major que le faltaba y sumó su séptimo título de Grand Slam, tras sus conquistas previas en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Un duelo de alto voltaje

El comienzo fue favorable para el serbio, que se llevó el primer set por 6-2. Sin embargo, el español reaccionó con autoridad: ajustó su juego desde el fondo, elevó la intensidad con el saque y dominó los intercambios para quedarse con el segundo y tercer parcial por 6-2 y 6-3.

En el cuarto set, la paridad se mantuvo hasta el final. Alcaraz sostuvo la presión en los momentos clave, evitó el tie break y quebró en el 12° game para sellar el 7-5 definitivo, luego de capitalizar errores no forzados de su rival.

Récord de precocidad

Con esta victoria, Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de su carrera. A sus 22 años, ya reúne títulos en los cuatro grandes: dos Roland Garros, dos Wimbledon, dos US Open y ahora el Abierto de Australia.

Para Djokovic, la derrota frustró la posibilidad de alcanzar su 25° título de Grand Slam, con el que buscaba despegarse en soledad como el máximo ganador de la historia.

La final dejó una imagen elocuente del recambio generacional: el presente y el futuro del tenis quedaron representados en un duelo que marcó un nuevo capítulo en la historia del deporte.