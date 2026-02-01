WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Policía activó el protocolo de búsqueda y solicitó colaboración a la comunidad para aportar datos que permitan dar con su paradero.

La Policía de Concepción del Uruguay emitió un pedido de colaboración a la comunidad para localizar a una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida desde el sábado por la tarde. El caso generó preocupación en el ámbito institucional y activó actuaciones en la Comisaría de Minoridad, donde se formalizó la denuncia por averiguación de paradero.

La búsqueda se concentra en distintos sectores de Concepción del Uruguay, luego de que se constatara que la joven se ausentó del Hogar Remedios de Escalada sin que hasta el momento se conozca su destino. Desde la fuerza se indicó que, tras la denuncia radicada por responsables del establecimiento, se inició el operativo correspondiente para intentar ubicarla lo antes posible.

Denuncia y activación del protocolo

De acuerdo a la información oficial, la ausencia fue advertida durante la tarde del sábado 31 de enero. Ante la falta de noticias sobre su ubicación, se dio intervención a personal policial especializado, que comenzó a recabar datos y a difundir la imagen y características físicas de la menor.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, dependencia que centraliza este tipo de situaciones y coordina las tareas de rastreo junto a otras áreas operativas.

Las autoridades remarcaron la importancia de la difusión del pedido para ampliar las posibilidades de obtener información que permita reconstruir los movimientos recientes de la adolescente.