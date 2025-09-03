Paraná se conecta con Aeroparque: Humming Airways lanzó su nueva ruta aérea en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos y Humming Airways presentaron oficialmente la nueva ruta aérea que conectará a la ciudad de Paraná con Aeroparque, uniendo a la provincia con uno de los principales centros urbanos del país.

El lanzamiento tuvo lugar este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y contó con la presencia de los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; el secretario de Turismo, Jorge Satto; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; la presidente del CGE, Alicia Fregonese; y el CEO de Humming Airways, Francisco Simón Errecart.

Durante el evento se destacaron los beneficios que traerá esta nueva frecuencia, que se suma con vuelos semanales los martes por la mañana y jueves por la tarde. Con una duración de 45 minutos por tramo, la ruta ofrecerá ventajas competitivas para empresas, turismo y conexiones estratégicas.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó: “La frecuencia con Aeroparque es una herramienta concreta para el desarrollo económico. Permite a empresas y proveedores contar con traslados más ágiles y prácticos, y al mismo tiempo fortalece el vínculo con Buenos Aires en materia de inversiones y actividad productiva”.

Respecto a la nueva ruta aérea, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello agregó: “Cada nueva conexión aérea es una puerta que se abre para Entre Ríos. Ganamos tiempo, competitividad y más posibilidades para que nuestra provincia crezca y se desarrolle”.

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, sostuvo: “Con esta nueva ruta seguimos avanzando en la conectividad de la provincia. Es un paso que nos integra mejor al país y genera más oportunidades para los entrerrianos”.

A su turno, el CEO de Humming Airways Francisco Simón Errecart, remarcó: “Queremos ofrecer una alternativa diferencial que combine rapidez, comodidad y servicios de calidad. Con beneficios como fast pass, sala VIP y Wi-Fi a bordo buscamos que cada pasajero tenga una experiencia ágil y segura, acercando distancias y generando más oportunidades para Entre Ríos.”