LLEGAN NUEVAS INVERSIONES PRIVADAS A FEDERACION: COMERCIO Y TURISMO, LA AGENDA.

La empresa Noelma S.A. eligió Federación para invertir en turismo y proyectar desarrollos industriales. La firma, representada por Silvana Eggs, adquirió la estación de servicios Shell y el Hotel La Estación, anteriormente en manos de Néstor Berterame.

Según informó el intendente Ricardo Bravo, Noelma planea remodelar y modernizar la estación de servicios con mejoras tecnológicas y operativas. Además, la compañía analiza nuevas inversiones de carácter industrial en la ciudad, sector en el que ya posee experiencia.

Bravo destacó que la empresa se comprometió a emplear recursos humanos locales en sus proyectos y consideró que su llegada refleja la confianza en el potencial de crecimiento de Federación como destino atractivo para inversiones.

