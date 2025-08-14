Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

En Paraná, un hombre denunció que le habían robado su auto BMW 335i, pero la Policía de Entre Ríos lo halló oculto en la parte trasera de su casa quinta.

Un insólito episodio ocurrió en Paraná este jueves cuando un hombre denunció que le habían robado su automóvil BMW 335i, pero la Policía de Entre Ríos lo halló oculto en la parte trasera de su casa quinta.

El suceso en Paraná

Tras analizar cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, desde la Sección Investigaciones de la PER determinó que el vehículo había ingresado por un camino rural que se desprende de la ruta 12. Mientras que los datos recopilados indicaban que el denunciante tenía una propiedad en esa zona, se indicó desde la Jefatura Departamental de Policía.

Al llegar al lugar, y con la colaboración de un vecino que permitió el ingreso por su patio, los efectivos divisaron el auto sin patente colocado, estacionado en la parte trasera de la vivienda del propio denunciante. Instantes después, el hombre se presentó en la propiedad y permitió el acceso policial.

La fiscal Carolina Guzmán ordenó la intervención de la Dirección General de Policía Científica para realizar peritajes y tomar fotografías del vehículo. Por estas horas se investiga si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.