Presentación de la 1.ª edición de Concordia Produce en Buenos Aires

El próximo martes 19 de agosto a las 14:00 horas, en la Representación del Gobierno de Entre Ríos (Suipacha 844, CABA), se realizará la presentación oficial de Concordia Produce, la primera gran exposición multisectorial de la región.

Este evento sin precedentes reunirá en un mismo espacio a empresas, productores, instituciones académicas, prestadores de servicios, cámaras empresariales, universidades y el sector comercial, consolidándose como un punto de encuentro clave para la innovación, la industria y el desarrollo productivo.

Concordia Produce se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2025 en el Parque Central Viñedos Moulins (Ex Estación Norte) y el Centro de Convenciones Concordia (CCC), en un predio especialmente acondicionado para esta gran muestra.

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo de Concordia, la Universidad Nacional de Entre Ríos (Facultades de Ciencias de la Alimentación y de Ciencias de la Administración), la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Concordia y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, cuenta además con la colaboración de CAME, FEDER, CFI, la Secretaría de Industria, Comercio y Hacienda de Entre Ríos, INTA e INTI.

Una propuesta integradora y federal

El objetivo principal de la exposición es impulsar la producción local, fortalecer las cadenas productivas, vincular el conocimiento académico con el entramado empresarial y mostrar al país el potencial comercial de Concordia y su región.

Componentes principales del evento

Expo Multisectorial: Más de 200 stands representando a los sectores productivo, industrial, comercial e institucional, con presencia de expositores locales, regionales y nacionales.

Ronda de Negocios: Encuentros estratégicos para generar alianzas y expandir mercados, organizados junto al CCISC y CAME, con participación de empresarios de toda la región.

Conferencias Académicas: Disertaciones, mesas redondas y presentaciones a cargo de docentes e investigadores de la UNER y UTN, sobre agroindustria, medio ambiente, logística, comercialización, valor agregado, ciencia y tecnología.

La presentación en Buenos Aires será una oportunidad para dar a conocer en detalle la propuesta y convocar a empresarios, inversores, instituciones y medios de comunicación a participar de este encuentro que proyecta a Concordia como un polo productivo y de innovación a nivel nacional.