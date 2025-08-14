Expo Rural de Corrientes: genética de elite y capacitaciones de primer nivel marcaron el inicio

El evento en Riachuelo abrió sus puertas con un acto oficial, la jura de reproductores Braford, Brahman y Brangus, y las primeras capacitaciones a cargo del INTA y el SENASA. Cuál será la agenda de este viernes.

La 89ª Exposición Rural de Corrientes dio inicio este jueves en el predio ferial de Riachuelo con una intensa agenda que combinó genética de primer nivel y capacitación técnica.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades como el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, y el intendente local, Martín Jetter.

Durante la jornada, la actividad se centró en las juras de clasificación de las razas bovinas Braford, Brahman y Brangus, con reproductores de destacadas cabañas de la región. En la pista contigua, se evaluaron las hembras de la raza Criolla. En total, ingresaron al predio 100 reproductores bovinos, además de búfalos, caballos y ovinos de diversas razas.

Por la tarde, productores y visitantes participaron de charlas técnicas sobre nuevas variedades de pasturas y la trazabilidad electrónica obligatoria, a cargo de especialistas del INTA y el SENASA. El primer día de la exposición concluyó con una peña folclórica para celebrar el reencuentro del sector.

Agenda de remates y acto inaugural

La segunda jornada, este viernes 15 de agosto, se anticipa con un programa de gran relevancia. Desde temprano se realizarán las juras de equinos, seguidas del remate de ganado menor. El evento central será el acto inaugural oficial al mediodía, con la presencia de autoridades provinciales y nacionales.

Por la tarde, la firma Colombo y Magliano llevará a cabo los remates de bovinos y equinos, y la jornada cerrará con el cóctel y la entrega de premios a los grandes campeones.