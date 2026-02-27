DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La banda uruguayense Ke Personajes, liderada por Emanuel Noir, brilló con una presentación inolvidable en el escenario de la Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, convirtiendo la mítica Quinta Vergara en una verdadera pista de baile y consagrándose con Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

💃🕺 De la tensión a la fiesta total

La cuarta noche del festival comenzó con un clima tenso tras las pifias que dejó la presentación humorística previa, pero todo cambió cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de la cumbia argentina. Con el recinto completamente a oscuras y el público de pie, Ke Personajes tomó el control absoluto del espectáculo.

Vestido de negro y con su inconfundible presencia escénica, Emanuel Noir encabezó un show cargado de energía, repasando éxitos como “Adiós Amor”, “Oye Mujer”, “Fue ella, fui yo”, “Ya no siento nada”, “Otro día más” y “Entre beso y beso”, desatando una fiesta masiva en cada sector del anfiteatro.

🎤 Un momento íntimo que sorprendió a todos

Uno de los puntos más emotivos llegó con un inesperado cover de My Immortal, donde Noir mostró su faceta más sensible y potente, generando uno de los instantes más ovacionados de la noche.

🏆 El Monstruo pidió premios… y llegaron

Tras más de media hora de show y con la Quinta completamente rendida, el público comenzó a exigir los galardones. Primero llegó la Gaviota de Plata, y minutos después la esperada Gaviota de Oro, confirmando el enorme impacto de la banda argentina en el festival latino más importante.

“Ke Personajes está en Viña, seguimos soñando”, expresó Noir ante una ovación ensordecedora que selló una noche histórica.

🎶 Un cierre a pura emoción

El bis final convirtió el anfiteatro en una marea humana bailando al ritmo de “Costumbres”, “Pobre corazón” y “Un finde”, cerrando un espectáculo de más de 40 minutos que transformó las pifias iniciales en una despedida festiva y memorable.

📍 Desde Concepción del Uruguay al escenario más importante de Latinoamérica: Ke Personajes dejó su marca y confirmó su presente internacional.

👉 Orgullo entrerriano que sigue conquistando el mundo.