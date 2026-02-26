DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

María Alexandra Gómez contó la noticia mientras era entrevistada en un programa de radio. “Está muy esperanzado”, dijo.

Después de 445 días aislado e incomunicado, Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, pudo comunicarse con su esposa. Hace algunos días, había iniciado una huelga de hambre para reclamar su liberación.

La comunicación se produjo esta mañana cuando la esposa de Nahuel, María Alexandra Gómez, era entrevistada en Radio del Plata AM 1030. En un momento del reportaje, tuvo que lenvtarse para atender lo que parecía una llamada urgente a su teléfono celular. Cuando regresó a la mesa, contó que era su esposo.

“Nahuel me llamó, le permitieron una llamada. Después de 445 días aislado e incomunicado. Está muy esperanzado, lleno de mucha ilusión. Quería hablar con su hijo, preguntó por su mamá, por su abuelo“, relató.

El oficial se encuentra en la cárcel El Rodeo I desde diciembre de 2024, cuando fue detenido mientras intentaba ingresar a Venezuela acusado de terrorismo y espionaje, las cuales nunca han sido formalizadas en un proceso judicial.