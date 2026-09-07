No vine a sufrir, vine a aportar

Caompartir la informacion

Por Gladis María Cabrera

Comencé en política en 2023 como candidata a Senadora Provincial por el Departamento Concordia por La Libertad Avanza. Cuando Javier Milei convocó a participar a gente de fuera de la casta, de esa casta enquistada por décadas, sentí que era mi lugar.

Lo hice porque estoy cansada de ver lo mismo. Décadas de personajes nefastos que todos conocemos llevaron al país a la ruina mientras llenaban sus propias arcas con el dinero de todo el pueblo. Vimos, año tras año de peronismo y luego de kirchnerismo, cómo de la noche a la mañana se convertían en nuevos ricos.

Hace tres años que acepté este desafío porque estoy convencida de que puedo aportar. Tengo valores, coraje, convicción, sensibilidad y, sobre todo, muchas ganas de sacar a nuestra Concordia adelante.

En este tiempo vi de todo. Reconozco que es tanta la mugre que hay en la política que más de una vez, en noches en vela, pensé en tirar todo al carajo.

Pero después reflexiono. Pienso en la gente honesta que creyó en mí, que se afilió a este nuevo partido, y entiendo que si los honestos abandonamos el barco, todo el esfuerzo de haber desatendido mis ocupaciones privadas habrá sido en vano. Por ellos sigo, soñando y trabajando cada día por el futuro de todos.

Hoy no soy la misma que empezó en 2023. Aprendí mucho. Me siento más fuerte y más convencida que nunca de que este es el camino hacia un futuro mejor. Sigo con mis emprendimientos privados de toda la vida, pero no dejo un solo día de charlar con la gente: con los que piensan igual y también con los que no, porque estamos dando una batalla cultural y les aseguro que está dando resultado.

Espero con ansiedad que se vuelva a poner sobre la mesa de prioridades en el Congreso la Ley de Ficha Limpia. Es innegociable.

Les pido a todos los que creen que esto es posible que se acerquen a conversar conmigo. No pasemos por la vida sin haber aportado nuestro grano de arena para vivir en un mundo mejor. Cada habitante de esta querida ciudad de Concordia merece salir del fondo al que la hundieron durante años y ser libre para poder progresar.

Nacimos para vivir una vida plena. No vinimos a sufrir. Que cada uno que lea esto sepa que progresar es posible. Ya fuimos ingenuos y nos garcaron siempre los gobiernos corruptos. Nos robaron hasta los sueños.

Pongamos nuestro esfuerzo en cada cosa que hacemos y no nos quedemos nunca más callados.

El futuro está en nuestras manos.

Gladis María Cabrera

Militante de La Libertad Avanza – Concordia

PD: una mujer que sufre con el dolor propio y ajeno.