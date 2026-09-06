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El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora correspondiente a agosto muestra una sociedad que empieza a ordenar su voto para 2027 alrededor de un eje central: la continuidad o el cambio del modelo económico. Un 38,7% se inclina por sostener la propuesta actual, configurando un piso firme pero delimitado por la posición socioeconómica. En paralelo, la aprobación y la imagen de Javier Milei muestran un leve repunte sin modificar la estructura general del rechazo ni ampliar sensiblemente sus márgenes de crecimiento.

Un voto ordenado por el bolsillo: la brecha de clase

Frente a las próximas elecciones presidenciales, el 38,7% de los encuestados prefiere sostener el rumbo económico actual, mientras que el 59,8% solicita un cambio de dirección. La distribución de este apoyo no es uniforme: la clase social opera como el principal factor determinante.

Nivel Socioeconómico Apoyo a la Continuidad Demanda de Cambio Clase Alta 60,0% ~38,0% Clase Baja 25,0% > 70,0%

La discusión sobre el programa económico responde predominantemente a la posición socioeconómica de los encuestados. El respaldo proviene de quienes han absorbido los efectos del ajuste sin comprometer de manera crítica su nivel de vida, mientras que la demanda de cambio se concentra en los sectores donde el impacto sobre los ingresos ha sido mayor.

A diferencia de la clase social, la edad no registra variaciones significativas. La intención de continuidad se mantiene en márgenes similares a lo largo de los distintos grupos etarios:

Franja Etaria Apoyo al Modelo Económico Jóvenes 37,7% Adultos 38,5% Alcaldes 39,4%

Tolerancia temporal y percepción de resultados.

A pesar de la base de apoyo registrada, existe un límite respecto del tiempo de espera para percibir mejoras económicas:

[Percepción sobre los tiempos económicos] Paciencia agotada (53,2%) =================================> 53,2% Viendo resultados (22,9%) =============> 22,9% Margen restante (23,9%) ==============> 23,9%

La impaciencia se distribuye de manera transversal en los distintos grupos de edad, lo que indica que el crédito temporal otorgado al programa económico muestra signos de desgaste.

Aprobación de la gestión e imagen presidencial

La aprobación de la gestión de Javier Milei registró un incremento al 32,2% en agosto (frente al 31,4% de julio), interrumpiendo la tendencia a la baja de los meses anteriores. La desaprobación se posicionó en el 54,1% . Por su parte, la imagen personal positiva pasó del 30,9% al 32,7% .

Indicador Presidencial Julio de 2026 Agosto de 2026 Aprobación de gestión 31,4% 32,2% Desaprobación de gestión — 54,1% Imagen positiva personal 30,9% 32,7%

La segmentación sociodemográfica de la aprobación presidencial mantiene contrastes marcados:

[Aprobación de la gestión según clase social] Clase Alta ==============================> 60,0% Clase Baja ============> 22,4%

En la segmentación por género y nivel socioeconómico, la imagen negativa alcanza sus niveles más altos entre las mujeres ( 65,8% ) y en la clase baja ( 69,3% ).

Escenario interno del oficialismo

El relevamiento analiza la proyección de las principales figuras del espacio oficialista de cara a la contienda electoral.

[Imagen Positiva vs. Negativa en el Oficialismo] Javier Milei Positiva ===============> 32,7% Negativa ============================> 54,1% Patricia Bullrich Positiva =================> 37,2% Negativa =========================> 49,8% Victoria Villarruel Positiva ========> 18,9% Negativa =============================> 55,3%

Victoria Villarruel: Registra un 18,9% de imagen positiva frente a un 55,3% de negativa, con un rechazo electoral del 62,8% . Su mayor imagen positiva se sitúa en la clase alta ( 28,6% ), donde un 34,2% afirma que “podría votarla”. Su potencial electoral se ubica principalmente dentro de la misma base que respalda al oficialismo.

Registra un de imagen positiva frente a un de negativa, con un rechazo electoral del . Su mayor imagen positiva se sitúa en la clase alta ( ), donde un afirma que “podría votarla”. Su potencial electoral se ubica principalmente dentro de la misma base que respalda al oficialismo. Patricia Bullrich: Presenta un 37,2% de imagen positiva y un 49,8% de negativa. Cuenta con un 19,3% de voto seguro y un 27,7% adicional que manifiesta predisposición a votarla, mostrando una distribución de apoyo más amplia entre clases medias y altas.

Oposición y proyección del tablero electoral

Las figuras de la oposición presentan techos de crecimiento definidos por sus respectivos núcleos de rechazo:

Dirigente Imagen Positiva Imagen Negativa Voto Seguro Rechazo Absoluto (“Nunca lo votaría”) Axel Kicillof 24,7% (Alta) / 48,9% (Baja) — 25,9% ~50,0% Myriam Bregman 41,3% 44,2% 11,9% 51,7%

Axel Kicillof muestra un perfil de apoyo inverso al del Presidente, concentrando su mayor nivel de aprobación en la clase baja ( 48,9% ) y marcando un piso en la clase alta ( 24,7% ).Myriam Bregman obtiene el diferencial de imagen menos adverso del estudio (-2,9%), destacándose en el sector femenino ( 50,4% ) y en la clase baja ( 53,5% ), aunque su voto seguro se ubica en 11,9% .

Consideraciones hacia 2027

Los datos del Monitor de Opinión Pública reflejan un escenario caracterizado por la polarización de techos electorales. Ninguna de las cifras relevantes supera el 30% de voto seguro ni se posiciona por debajo del 50% de rechazo absoluto.

En la medición de voto seguro, Javier Milei ( 26,5% ) y Axel Kicillof ( 25,9% ) registran niveles cercanos, lo que delimita los dos núcleos del mapa político actual. La resolución de las disputas electorales hacia 2027 dependerá de la capacidad de los espacios políticos para gestionar su cohesión interna y de la evolución de las percepciones sobre la economía en los distintos sectores sociales.

Ficha Técnica del Estudio