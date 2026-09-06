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Las 180 firmas Urribarri que decían “no está solo” desaparecieron. En diciembre de 2015, 180 dirigentes firmaron una solicitada defendiendo a Sergio Urribarri. Casi once años después, con la condena firme de la Corte Suprema y el ex gobernador preso, aquel respaldo masivo no se repitió. La reconstrucción es un excelente trabajo de nuestros colegas de INFORME DIGITAL.

En diciembre de 2015 fueron 180 nombres. Gobernador, vicegobernador, ministros, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, funcionarios, sindicalistas y referentes del PJ entrerriano pusieron su firma para defender públicamente a Sergio Urribarri.

Casi once años después, con la condena firme y el ex gobernador preso en cumplimiento de pena efectiva, aquella multitud política desapareció.

Este dato surge del valioso trabajo de archivo realizado por la redacción de INFORME DIGITAL, a quienes reconocemos y citamos como fuente original. Fueron ellos quienes, el pasado 3 de septiembre, unificaron la nómina completa de firmantes, ordenaron los cargos de ese momento y verificaron el comportamiento público de ese universo político luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena.

La conclusión es contundente: no apareció una defensa comparable a la de 2015. No hubo solicitada, no hubo documento partidario, no hubo pronunciamiento colectivo ni dirigentes de aquel grupo cerrando filas nuevamente detrás del ex mandatario.

Las 180 firmas de Urribarri: cuando el poder firmó que no estaba solo

La declaración comenzó a circular en los primeros días de diciembre de 2015. Urribarri había dejado la Gobernación hacía apenas días, Gustavo Bordet acababa de asumir como su sucesor y Adán Bahl era vicegobernador.

La reacción había sido provocada por una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada por Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

Los firmantes cuestionaron con dureza a los denunciantes, hablaron de una campaña destinada a perjudicar políticamente al ex mandatario y dejaron una frase que, once años después, adquiere un significado completamente diferente: “Pero no está solo”.

No era una lista cualquiera. Era buena parte de la estructura política, institucional y territorial que rodeaba al urribarrismo y al peronismo entrerriano de aquellos años.

De la denuncia de 2015 a la condena firme por el Megajuicio

El respaldo político de 2015 se produjo frente a una presentación por presunto enriquecimiento ilícito. Este contraste sobre las 180 firmas de Urribarri no mezcla expedientes.

La condena que quedó firme en septiembre de 2026 corresponde al Megajuicio y había sido dictada el 7 de abril de 2022.

El 3 de septiembre de 2026 la Corte Suprema desestimó los recursos extraordinarios y dejó firme para Urribarri la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua. También quedaron firmes las condenas de Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, entre otros.

Urribarri fue detenido y comenzó a cumplir la pena.

Por eso el contraste de esta nota, tal como lo planteó correctamente INFORME DIGITAL, es estrictamente político: qué ocurrió cuando Urribarri todavía conservaba poder frente a una acusación judicial y qué ocurre ahora que existe una condena firme y prisión efectiva.

Una aclaración necesaria sobre los 180

Entre aquellos 180 firmantes también hay dirigentes y referentes que fallecieron durante los casi once años transcurridos desde aquella declaración y que, por razones obvias, quedan fuera de cualquier comparación sobre el respaldo actual a Urribarri.

El contraste apunta a quienes continúan con vida y, especialmente, a los que siguen participando de la actividad política, institucional o partidaria: aquella defensa colectiva que reunió nombres, cargos y poder en 2015 no volvió a aparecer ahora.

Quiénes eran los 180 y qué lugar ocupaban cuando firmaron

La dimensión del respaldo se comprende mejor al recuperar no solamente los nombres sino el lugar que cada uno tenía en aquel diciembre de 2015. Los cargos que aparecen a continuación son los que ocupaban o con los que fueron identificados en aquel momento. No fueron actualizados a posiciones posteriores.

Nómina completa según la reconstrucción de INFORME DIGITAL:

Gustavo Bordet (Gobernador), Adán Bahl (Vicegobernador), Pedro Guillermo Guastavino (Senador Nacional), José Orlando Cáceres (Vicegobernador MC), Julio Rodolfo Solanas (Diputado Nacional), Sigrid Kunath (Senadora Nacional), Carlos Schepens (Ministro de la Producción), Carmen Toller (Diputada Provincial), Juan José Bahillo (Diputado Provincial), Hugo Grassi (Acludepa), Enrique Cresto (Intendente de Concordia), María Laura Stratta (Ministra de Desarrollo Social), Gustavo Guzmán (Diputado Provincial), Fabián Flores (Vocal IAPV), Sebastián Bértoli (Concejal de Paraná), Pedro Báez (Diputado Provincial), Hugo Ballay (Ministro de Economía), Hugo Marsó (ex intendente de Colón), Juan Javier García (ex ministro y ex intendente de Chajarí), Silvia Moreno (Intendenta de Feliciano), Ángel Giano (Senador Provincial), Claudia Monjo (Intendenta de Villaguay), Walter Doronzoro (Secretario General UOCRA), Rosario Romero (Diputada Provincial), Gustavo Osuna (Diputado Provincial), Emilce Pross (Diputada Provincial), Juan Navarro (Diputado Provincial), Rubén Boxler (Intendente de Conscripto Bernardi), Sabrina Olano (Intendenta de Ceibas), Luisina Pocay (Secretaria de Ciencia y Tecnología), Edgardo Kueider (Secretario General de la Gobernación), Carolina Gaillard (Diputada Nacional), José Allende (Diputado Provincial), Miriam Lambert (Diputada Provincial), Marcelo Bisogni (Diputado Provincial), Rubén Ángel Vázquez (Diputado Provincial), Juan Carlos Lallana (Vialidad Provincial), Juan Carlos Darrichón (Diputado Provincial), Silvio Valenzuela (Diputado Provincial), Daniel Ruberto (Diputado Provincial), Diego Lara (Diputado Provincial), Leticia Angerosa (Diputada Provincial), Lautaro Gervasoni (Diputado Nacional), Juan Huss (Diputado Nacional), Rubén Cabrera (Apoderado del PJ), Sergio Cornejo (Prosecretario de Cámara de Diputados y ex secretario privado de Urribarri), Nicolás Pierini (Secretario de Cámara de Diputados), Nicolás Mathieu (Secretario de Juventud), Hernán Perdomo (ex secretario de Juventud), Juan Cruz Lallana (SOEVER), Aldo Ballestena (Senador Provincial), René Bonato (Senador Provincial), Pablo Canali (Senador Provincial), Lucas Larrarte (Senador Provincial), Nancy Miranda (Senadora Provincial), Daniel Olano (Senador Provincial), Osvaldo Viano (Senador Provincial), José Gómez (Presidente del Club Patronato), Mariano Rebord (Intendente de Colón), Juan José Martínez (ex director del Túnel), Alfredo Francolini (Presidente IAPV), José Luis Panozzo (Presidente del Consejo General de Educación), Isaías Fernando Cañete (Presidente del IOSPER), Fabián Cevey (Intendente de Puerto Yeruá), Gerardo Chapino (Intendente de Federal), Martín Piaggio (Intendente de Gualeguaychú), Daniel Elías (Presidente de la Caja de Jubilaciones), Carlos Ramos (ex Ministro), José Alberto Spinelli (Presidente del IAFAS), Silvia Kupervaser (Vicepresidenta de Sidecreer), Mario Serpa (Instituto Portuario), Faustino Schiavoni (Secretario de Cultura),

Adrián Fuertes (Ministro), Jorge Barreto (Diputado Nacional), Facundo Welschen (militante), Luis Benedetto (Ministro de Planificación), Juan Carlos Kloss (Intendente de Hasenkamp), Ariel de la Rosa (Ministro), Luis Meza, Raúl Arroyo (Energía), Aníbal Brugna (Dirección de Trabajo), Silvio Moreyra (Intendente de Santa Elena), Blanca Osuna (ex intendenta de Paraná), Gabriel Pacífico (ex concejal de Paraná), Cristian Bello (Parlamentario del Mercosur), Néstor Landra (Intendente de Tabossi), Silvia Encinas (Coordinadora de la Gobernación), Pablo Biaggini (Región Centro), Armando Ferrari (ASIMRA), Hugo Ortega (SUTERH), Mercedes Solanas (Presidenta COPNAF), Cristina Sosa (Concejal de Paraná), Stefanía Cora (Concejal de Paraná), Sergio Schmunck (ex intendente de Viale), Gustavo Tortul (administrador), Diego Fernández, Lorena Strunck, Ariel Robles (ex intendente de Crespo MC), Alicia Feltes (Ministerio de Planificación), Jorge Pauloni (empresario), Edgardo Delizotti (Intendente de Colonia Avellaneda), Rubén Bernabé (Centro Empleados de Comercio), Priscila Spinetti (Coordinadora de Juventud), Carlos Scelzi (Ente Portuario), Mayda Cresto (INAUBEPRO), Ester González (ex Senadora), Hernán Facciano (Intendente de Hernández), Julián Froidevaux (ex Subsecretario de Derechos Humanos), Eduardo José Tessore (Intendente de Aranguren), Daniel Irigoyen (ex Intendente de Gualeguaychú), Jorge Carlos Ballay (Director de LT14), Hugo Céspedes (Subsecretario de Gestión), Pedro Comas, Leonardo Cergneux (Intendente), Carlos Bilbao (Secretario de Telecomunicaciones), Ramona Salvetti (Junta de Gobierno Ombú), Ernesto Raicevich (Junta de Gobierno Yeso), Roberto Bonomi (Junta de Gobierno Quebracho), Esteban Cabañas (Junta de Gobierno Alcaraz Sur), Ítalo Schvemer (Colonia Oficial 314), Eusebio Pérez (Junta de Gobierno Yacaré), Martín Espasandín (Junta de Gobierno Estaquitas), Félix González (Junta de Gobierno Puerto Algarrobo), Alfredo Muzachiodi (ENERSA), César Kerbs (militante), Juan Cruz Cornejo (Coordinador de Secretaría de Juventud), José Alberto Chorne (ex Intendente de La Criolla), María Cristina Chialva (Intendente de San Gustavo), Leonardo Centurión (Secretario de Gestión), Germán Grané (Secretario General del Ministerio de Gobierno), José Luis Marzo (deportista), Claudia Gieco (ex Intendenta de Diamante), Juan Carlos Albornoz (Director de Defensa del Consumidor), Daniel Kramer (ex Senador Provincial), Francisco Senegaglia (escritor), Raúl Riganti (ex Intendente de Larroque), Martín Pucheta (Coordinador de Juventud), Paola Rubatino (trabajadora social), Carlos Barboza (Subsecretario de Comunas), Noelia Zampa (Coordinadora de Juventud), Mauro Díaz Chávez (Director de Juntas de Gobierno), Tomás Luján, Leonardo Silva (Intendente de Aldea San Antonio), Joaquín Cavallo y Walter Martín López (abogados), Jorge Ghirardi (ex Senador Provincial), Pablo Bordón (Coordinador de Juventud), Juan Callegari (Viceintendente de Aldea San Antonio), Carlos Daud (ex Diputado Nacional), Jesús Pérez Mendoza (Director General de Comercio Interior), Sergio Delcanto (militante social), Liliana Dasso (docente), Luis Erro (ex Intendente de Gualeguay), José Carlos Scelzi (ex Diputado Nacional), Jorge Gay (militante social), Carlos Molina (UEFER), Federico Prietto (Coordinador de Juventud), Pablo Churruarín (militante social), Gabriel Molina (abogado), Matías Podestá (militante social), Miguel Altamirano (militante social), Christian Gaioli (militante social), Eduardo Viana (Subsecretario de Cultura), Juan Carlos Chagas, Leandro Reyes (Director de Telecomunicaciones), Rubén Zapata (Presidente de Unión de Crespo), Alicia Dasso (docente), Aldo Bachetti (comerciante), Teresa Iturre (trabajadora), Juan Carlos Brambilla (ex Intendente de Crespo), Roberto Romani, Edgardo Jakimchuk (ex Diputado Provincial), Luis Héctor Hairala (trabajador), Mario Torres (Senador Provincial), César Etchart (médico), Alejandra Castillón (obstetra), Rita Ramírez (militante social), Hugo Rivarola (Junta de Gobierno Nueva Vizcaya), Juan Cruz Borra (Junta de Gobierno El Cimarrón) y María Monzón (Junta de Gobierno El Gramillal).

Vista con los cargos al lado, la declaración toma otra dimensión. No fueron únicamente 180 personas que manifestaron solidaridad. Era una porción considerable del poder peronista entrerriano poniendo nombre y función detrás de Urribarri.

Uno de esos firmantes era Pedro Báez. Entonces figuraba como diputado provincial. Hoy también tiene condena firme en el Megajuicio: seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua.

La defensa que apareció fue la del hijo

Mientras aquella estructura política no volvió a reproducir el respaldo de 2015, una defensa contundente sí apareció desde la familia.

Mauro Urribarri, hijo del ex gobernador y ex ministro durante la gestión de Bordet, publicó un extenso mensaje después de la detención de su padre. “Hoy es un día de mucho dolor”, escribió.

Mauro reivindicó la figura personal de Urribarri y sus dos períodos como gobernador, enumeró obras y resultados que atribuyó a aquellas administraciones y aseguró que pudo haber cometido errores, aunque rechazó que fueran los hechos que le atribuyeron en la causa. También expresó su convencimiento de que, con el tiempo, su padre tendrá otro reconocimiento en la historia provincial.

El contraste es difícil de soslayar: Mauro Urribarri no integra aquella nómina de 180 de 2015. La defensa que entonces provenía de buena parte de la estructura política provincial ahora apareció desde el círculo familiar.

Las firmas quedaron y el respaldo desapareció

Como ya había registrado INFORME DIGITAL el 3 de septiembre, el silencio de los principales referentes del PJ se hizo evidente después de conocerse el fallo de la Corte. Varios dirigentes continuaron durante esas mismas horas con su actividad pública, declaraciones y publicaciones sobre otros asuntos de la agenda provincial.

Pero aquella defensa de Urribarri no reapareció.

No hubo documento.

No hubo solicitada.

No hubo una nueva fotografía de unidad.

No volvió aquel “no está solo”.

En 2015 Urribarri acababa de gobernar Entre Ríos durante ocho años y seguía siendo definido por quienes firmaban como quien conducía su espacio político.

Entonces fueron 180. Pusieron sus nombres. Pusieron sus cargos. Y dejaron por escrito que Urribarri no estaba solo.

Casi once años después, con la condena firme y el ex gobernador preso, las firmas siguen en el archivo. El respaldo político que representaban, no.

Fuente y crédito principal: Nómina, archivo y contraste histórico originalmente reconstruidos por INFORME DIGITAL. Esta nota de ANALISIS LITORAL retoma, amplía y reconoce ese excelente trabajo periodístico.