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El senador quedó a cinco puntos de Lula en primera vuelta y, en un eventual balotaje, la diferencia se redujo a apenas dos puntos.

El escenario electoral en Brasil se achica a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Luiz Inácio Lula da Silva continúa al frente de las encuestas, pero Flávio Bolsonaro recortó la diferencia y se acerca al mandatario en la recta final hacia las urnas.

La última encuesta de Datafolha ubica a Lula con el 38% de intención de voto para la primera vuelta del 4 de octubre, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 33%. La distancia entre ambos quedó así en cinco puntos porcentuales.

El movimiento representa una nueva reducción de la ventaja del actual presidente. En la medición anterior, realizada en agosto, Lula registraba un 39% y el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro se mantenía en el 33%, por lo que entonces los separaban seis puntos.

Lula y Flávio Bolsonaro, un balotaje ajustado

La disputa aparece aún más ajustada cuando se proyecta una segunda vuelta entre los dos principales candidatos. Lula obtiene un 46% frente al 44% de Flávio Bolsonaro, una diferencia de apenas dos puntos porcentuales.

En un eventual balotaje, Lula obtiene el 46% y Flávio Bolsonaro el 44%, una diferencia que los deja en empate técnico.

EFE

Un mes atrás, el presidente registraba un 47% y su principal rival un 43%. Debido a que el margen de error del estudio es de dos puntos, Datafolha considera que ambos se encuentran técnicamente empatados en este escenario.

Mientras Lula y Bolsonaro concentran la mayor parte de las preferencias, una tercera candidatura comenzó a ganar espacio. El escritor Augusto Cury, de Avante, saltó del 2% registrado en agosto al 8% y se consolidó en el tercer lugar.

Más atrás aparecen Ronaldo Caiado, con el 4%; Renan Santos, con el 3%; y Romeu Zema, con el 2%. El avance de Cury agrega otro elemento de incertidumbre a una elección que hasta ahora estaba marcada principalmente por la polarización entre Lula y el bolsonarismo.

El rechazo también marca la pelea entre Lula y Bolsonaro

Otro dato que refleja la paridad es el nivel de rechazo. El 47% de los consultados aseguró que no votaría por Flávio Bolsonaro, mientras que Lula registra un rechazo del 45%.

La evaluación del Gobierno también será uno de los factores que pesarán en la campaña. Un 42% de los entrevistados considera negativa la gestión de Lula, el 31% la evalúa positivamente y otro 25% la califica como regular.

Datafolha entrevistó a 2.002 electores de 125 ciudades entre el 1 y el 3 de septiembre. Con la primera vuelta prevista para el 4 de octubre, los últimos números muestran que Lula conserva la ventaja, aunque Flávio Bolsonaro llega al tramo decisivo de la campaña con una diferencia cada vez más estrecha.