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Antes que la nada, queremos creer en alguien. Pero la pregunta es si ese “alguien” necesariamente debe ser Axel Kicillof.

Gualeguay fue escenario de un plenario del peronismo entrerriano que reunió a más de 250 militantes, dirigentes y jefes comunales, bajo las consignas de unidad, horizontalidad y construcción territorial.

El encuentro tuvo además un protagonista político definido: Axel Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio desde el cual el gobernador bonaerense busca proyectarse como una alternativa dentro del peronismo y, eventualmente, hacia la escena nacional.

Los dirigentes entrerrianos que participaron fueron contundentes: plantearon que Kicillof representa, hoy, la propuesta más sólida para reconstruir un proyecto nacional y volver al gobierno.

Pero hay una pregunta que merece ser formulada.

¿Estamos frente a un nuevo peronismo entrerriano o frente a un nuevo alineamiento?

La discusión no es menor.

Después de años de internas, derrotas electorales, pérdida de representación y cuestionamientos a las conducciones tradicionales, el peronismo entrerriano parece buscar una nueva identidad.

Y en esa búsqueda aparece Kicillof.

El problema es que la construcción de un liderazgo nacional no se define solamente por la voluntad de un sector del peronismo. También requiere capacidad electoral, respaldo territorial, liderazgo político y, fundamentalmente, una respuesta convincente frente a los cuestionamientos que atraviesan al propio espacio en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof tiene poder territorial y administra una de las provincias más importantes del país. Pero su proyección nacional todavía enfrenta internas, resistencias y un escenario político en permanente movimiento.

Por eso, el interrogante para Entre Ríos podría ser incluso más profundo:

¿El peronismo entrerriano está construyendo una alternativa propia o nuevamente está buscando su futuro detrás de un liderazgo nacido fuera de la provincia?

La idea de una construcción “desde abajo” y desde las comunas puede ser una señal de renovación. Si realmente existe una voluntad de recuperar la militancia, escuchar a las bases y reconstruir el vínculo con la sociedad, el proceso puede ser interesante.

Pero si la horizontalidad termina siendo solamente una nueva forma de organizar un alineamiento vertical, la historia podría repetirse.

Antes que la nada, queremos creer en alguien

Hay una realidad que no puede ignorarse: la política necesita esperanza y también necesita referentes.

El vacío de liderazgo no construye alternativas.

Por eso es comprensible que una parte del peronismo busque en Kicillof una figura sobre la cual reconstruir expectativas.

Pero creer en alguien no significa dejar de preguntar.

Y quizás esa sea la discusión que debería darse también dentro del peronismo entrerriano:

¿Por qué Kicillof?

¿Porque representa una verdadera renovación?

¿Porque es la figura con mejores posibilidades de reconstruir al peronismo?

¿Porque no hay otra alternativa?

¿O simplemente porque, frente a la ausencia de un liderazgo nacional claro, antes que la nada queremos creer en alguien?

El plenario de Gualeguay puede ser el comienzo de una nueva etapa.

O puede ser simplemente otro capítulo de los históricos alineamientos internos del peronismo.

El tiempo —y las urnas— tendrán la última palabra.

La pregunta queda abierta: ¿está naciendo un nuevo peronismo en Entre Ríos o solamente está cambiando de conductor?