Caompartir la informacion

Por: Luis Edgardo Jakimchuk – Profesor de Ciencias Politica- Comunicación Social

Días antes de la primera marcha convocadas por las universidades en abril 2024, Milei se refirió en términos despectivos respecto a la educación pública. En esa oportunidad apelo a la teoría que el psicólogo León Festinger explica el autoengaño, dijo: “es tremenda la disonancia cognitiva que genera el lavado de cerebro producida en la educación pública”. Milei relaciono desde siempre a las instituciones educativas públicas con claustros de adoctrinamientos que sirve al populismo para el engaño.

¿Qué se entiende por “adoctrinar” en el espacio de un aula escolar?

La escuela nunca fue ni será un espacio neutro, porque todos venimos con un bagaje. Lo preocupante es que esto sirve como argumento para generalizar sobre el adoctrinamiento y la ideología en las aulas.

Lo político – social siempre tiene lugar en las aulas y muchas veces pueden dar lugar a discusiones o ¿los contenidos en esas apreciaciones deben ser originados?. Esto obliga al responsable del aula a producir un acto pedagógico a partir del debate. El debate es un contrato áulico que no debe ser viciado por la falta de respeto.

Efectivamente las escuelas adoctrinan en un montón de cosas, como por ejemplo, en que la democracia es el mejor sistema para convivir que, entre otras razones, permitió votar a un anarcocapitalista que vino a destruir el Estado.

Adoctrina promover la capacidad de los chicos para cultivar la razón y el pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y racionales que contribuya a una sociedad más justa y equitativa. Adoctrina para democratizar el conocimiento. Para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los chicos, especialmente en el ámbito educativo, frente a prácticas que puedan vulnerar su dignidad, libertad y desarrollo integral.

También enseña los peligros que acarrea el odio colectivo. Muestra a los chicos lo que la desigualdad social produce. Adoctrina fundamentalmente a no faltar el respeto a los que piensan distintos. Los anarcocapitalistas no soportan que la escuela es un espacio de discusión y de toma de decisión, donde la tarea del docente es enseñar a debatir.

Las expresiones del jueves pasado en una de las escuelas más grandes de la comunidad judía en el país, en el marco de los festejos por el 90° aniversario de ORT Argentina para hablarle sobre “ética como política de Estado”. Allí Milei mostró el germen de la intolerancia y la violencia, que es el lado oscuro de sus convicciones morales.

Frente a alumnos de 15, 16 años en su mayoría, dijo que el capitalismo “es el sistema que Dios preparó a través de la ley para que después de la caída del hombre que estaba en el Edén, genere prosperidad y se pueda traer el paraíso a la tierra”.

También les explicaba que Karl Marx era “satanista” y que “en la Torá, en el Antiguo Testamento, existen condenas satánicas a quienes tienen pensamientos marxistas” En cambio, “el capitalismo es un programa de Dios, que trae abundancia y armonía espiritual y esto está escrito en los Diez mandamientos”.

El problema no es Marx, lo que Milei les estaba inculcando a los chicos que el que piensa distinto es MALO porque “satanás” es la representación del mal. Por eso hay que ser violentos con “el intento ambicioso y devastador para reemplazar el orden divino por el orden humano, porque el resultado siempre es el mismo: infierno en la tierra” les explicaba.

Estos conceptos, según les contó a los adolescentes, son parte de “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, título del epílogo de su nuevo libro, “La moral como política de Estado”.

lo espantable es que el presidente que difunde y defiende discursos de odio pueda utilizar un espacio educativo para explayarse sobre la “divina maquinaria capitalista” y el marxismo “satánico” de quienes piensan distinto o en convocar a abuchear a los periodistas.

En su arenga les aseguro a los alumnos que la construcción de las políticas publicas que su gobierno aplica se basa “en la ética y la moral y se asienta en filosofía griega, el derecho romano, perspectiva de los estoicos y los valores judeocristianos, que lo conversaba largas horas con Alejandro Fantino.

Les advertía a los chicos que “cuando las políticas están alineadas con esos valores, ustedes tienen armonía entre lo material y lo espiritual y, por ende, prosperan. Y si ustedes prosperan, los réditos políticos son claros, lo van a acompañar en las urnas”.

Pensando el el2027, hacía notar “no hay tercer camino, es Kirchnerismo y libertarios, no se dejen engañar o eligen el bien o eligen el mal. Si elegimos el bien, prosperamos. Elegimos el mal, nos hundimos. No hay mucho más que hacer. Está todo dentro de nuestras manos”, afirmó

Al escuchar la perorata del presidente, me imagine como profesor de esos chicos, como desarrollar las ideas de Carl Marx como filosofo, economista y sociólogo en el aula sin que algún alumno me diga: “no profesor no me hable de ese satánico”. Marx no es solo conocido por sus teorías políticas y económicas, sino también por su visión de la educación. Para este autor, la educación debía ser libre frente a la religión y la política de esa manera servirá para desarrollar su capacidad crítica para no ser controlado.

Lamentablemente este anarcocapitalista no este loco, lo que proponía en esa charla es que no hay que confundir educación con escolaridad. Claramente es partidario combatir la escolaridad porque es una herramienta del Estado populista para adoctrinar con ideas colectivistas a niños y jóvenes.

Por lo tanto, la primera tarea es apartar al Estado de la educación. La educación, para la escuela austríaca, es una responsabilidad indelegable de las familias que deben adquirir, de acuerdo con su capacidad de consumo, igual que cualquier otro bien que se distribuye en el mercado.

Donde llegamos los argentinos para que nos gobierne los hermanos Milei.