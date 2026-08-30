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Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró recuperar en Concordia un televisor Samsung Neo QLED de 100 pulgadas, valuado en 8.700 dólares, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la localidad de San Rafael, Mendoza.

Según se informó, un comerciante mendocino denunció que el pasado 24 de agosto había enviado el equipo de alta gama hacia Concordia mediante una empresa de transporte, pero que el televisor no habría sido abonado.

A partir de las primeras tareas investigativas realizadas en la sucursal local de la empresa transportista, los efectivos pudieron establecer que el aparato había sido retirado el 27 de agosto. En ese marco, fue entrevistado el fletero que había realizado el traslado inicial, quien manifestó que posteriormente había entregado el equipo a otro hombre.

El avance de la investigación y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo utilizado para retirar el televisor: una Peugeot Boxer de color blanco.

Con esta información, personal policial se dirigió hasta un domicilio relacionado con el conductor, aunque no encontró moradores en el lugar. Posteriormente, se implementó un operativo en el acceso a Calabacilla, con la colaboración del personal de esa dependencia.

Alrededor de las 15:30, los efectivos lograron interceptar la Peugeot Boxer. Al ser entrevistado, el conductor manifestó que tenía el televisor en su domicilio y realizó la entrega voluntaria del equipo, que fue formalmente secuestrado por la Policía.

Tras tomar conocimiento de lo actuado, el fiscal interviniente, Dr. José Arias, dispuso el traslado del hombre para su correcta identificación y ordenó continuar con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación permanece en curso para establecer responsabilidades y esclarecer completamente la maniobra denunciada.

ALLANAMIENTOS POR NARCOMENUDEO: UN DETENIDO Y SECUESTRO DE COCAÍNA, DINERO Y ELEMENTOS DE INTERÉS

En la tarde de este sábado, personal de la División Drogas Peligrosas, llevó adelante cuatro allanamientos en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Los procedimientos se desarrollaron entre las 18:05 y las 21:30 horas, con intervención del fiscal Dr. Fabio Zabaleta y autorización del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Mauricio Guerrero.

Como resultado de las medidas se procedió al secuestro de:

Envoltorios de cocaína.

3 balanzas digitales.

Recortes de nylon.

8 teléfonos celulares.

$210.400 en efectivo.

Una tarjeta utilizada para el fraccionamiento de sustancia, con restos de cocaína.

Una tijera.

Durante los procedimientos fueron identificadas 30 personas, 14 hombres y 16 mujeres.

Finalmente, por disposición de la autoridad judicial interviniente, un hombre de 23 años quedó detenido en el marco de la causa

Cuatro aprehendidos en flagrancia por sustracción de cables

Personal de Comisaría Frigorífico Yuquerí y Comisaría Villa Adela intervino en inmediaciones de Avenida Presidente Perón, frente al Parque Industrial, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de personas que se encontrarían sustrayendo cableado en el sector.

El aviso fue realizado por personal de portería del Parque Industrial, quien advirtió que varias personas se encontraban manipulando y retirando cables sobre la vereda ubicada frente al ingreso del predio.

Ante dicha situación, y a partir de la comisión dispuesta por la Sala de Comando Radioeléctrico, el personal policial actuó inmediatamente, constituyéndose en el lugar, logrando sorprender a cuatro hombres mayores de edad, quienes tenían en su poder dos rollos de cable y una tenaza, frustrando de esta manera su plan delictivo.

Como consecuencia del procedimiento, se procedió a la aprehensión de los cuatro involucrados y al secuestro de los elementos mencionados, quedando todo a disposición de la autoridad competente.

Se realizaron las actuaciones de rigor.