Caompartir la informacion

WASHINGTON (AP) — Aparte de una publicación en redes sociales del presidente Donald Trump , la Casa Blanca ha dicho poco sobre lo que él llama “EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL” en Venezuela .

Trump afirmó que el acuerdo anunciado el viernes por la noche otorgaría a Estados Unidos una participación en las vastas reservas petroleras de Venezuela , un paso hacia su objetivo de extraer energía del país después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro en una redada nocturna en enero y lo llevaran a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico .

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , describió el acuerdo como un paso hacia la recuperación económica que modernizará la industria petrolera del país. El sábado afirmó que las reservas de petróleo “dejarán de ser una estadística inerte y fría para convertirse en soluciones concretas. La vivienda es una de ellas”.

Hizo estas declaraciones durante una visita a las zonas afectadas por los esfuerzos de reconstrucción tras los devastadores terremotos gemelos que azotaron la región a finales de junio, y señaló que miles de familias se quedaron sin hogar.

“Lo que estamos haciendo es para el desarrollo del país, pero sobre todo, para servir al pueblo venezolano, para brindarles más empleos, mejores salarios y acceso a servicios públicos como agua, electricidad, hospitales, escuelas y alimentos adecuados”, dijo.

Sin embargo, las respuestas a muchas preguntas, como cuándo podrían perforarse las reservas y quién pagará para que esto suceda, no quedaron claras de inmediato. No se ha publicado ningún texto del acuerdo.

Un vistazo a lo que se sabe y lo que se desconoce:

¿Cuáles son los términos?

El gobierno estadounidense y un operador privado no identificado de Venezuela formaron una nueva empresa a la que se le otorgaron los derechos sobre yacimientos petrolíferos sin explotar durante 100 años.

Según un comunicado de Rodríguez, el acuerdo contempla el desarrollo de 17 yacimientos con un potencial comprobado de 65 mil millones de barriles. El comunicado señala que el acuerdo podría atraer 100 mil millones de dólares en inversiones a la industria petrolera venezolana y generar más de 209 mil millones de dólares en impuestos para Caracas.

Trump afirmó que el acuerdo fue negociado por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y Rodríguez.

El acuerdo otorga a Estados Unidos el 55% de la producción efectiva de la nueva empresa privada, incluyendo una participación accionaria y el derecho a comprar petróleo a precio de costo. Las compras estadounidenses de petróleo se destinarán a las reservas estratégicas de petróleo de EE. UU., así como al ejército, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema y que habló bajo condición de anonimato.

Según el funcionario, la compañía se convertiría en la segunda mayor poseedora de reservas probadas después de Saudi Aramco.

¿Bajarán los precios de la gasolina?

Probablemente no en un futuro próximo.

Trump afirma que el acuerdo ayudará a bajar los precios de la gasolina para los estadounidenses. Este es un objetivo importante para el presidente republicano, ya que la guerra con Irán ralentiza el transporte de petróleo del Golfo Pérsico y mantiene los precios elevados meses antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Sin embargo, los expertos han advertido repetidamente que la deteriorada infraestructura petrolera de Venezuela tardará años y costará miles de millones de dólares en repararse. No se prevé un aumento sustancial de la producción a corto plazo.

El acuerdo podría ser “útil a largo plazo, pero no va a cambiar en absoluto el precio de la gasolina en las estaciones de servicio durante el fin de semana del Día del Trabajo”, dijo Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York.

Ninguna de las partes aclaró quién pagaría las inversiones en infraestructura ni a qué costo.

Según la AAA, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos rondaba los 4,08 dólares por galón el sábado. El año pasado, en la misma fecha, el precio promedio era de 3,20 dólares.

Kevin Book, director general de ClearView Energy Partners, afirmó que la industria petrolera está a la espera de que se aclaren los detalles del acuerdo. Venezuela tiene margen para aumentar su producción de petróleo, señaló —en el pasado produjo más de 2,5 millones de barriles diarios por encima de los niveles actuales—, pero las inversiones de esta magnitud no se concretan rápidamente.

“Se necesitará tiempo —muchos años— para desplegar tanto capital y producir el tipo de resultados graduales que la historia sugiere que son posibles”, dijo Book.

¿Cómo reaccionarán los venezolanos?

Algunos en Venezuela lo consideraron una traición a lo que su gobierno ha afirmado repetidamente durante décadas: los recursos venezolanos son para Venezuela, y los líderes no permitirían que el gobierno estadounidense tuviera acceso a esos recursos.

El sábado, en un mercado del este de Caracas, Douglas Borjas dijo estar molesto por el anuncio.

“Creo que lo hacen para aferrarse al poder”, dijo refiriéndose a los líderes venezolanos. “Es como si dijeran: ‘Les doy una enorme cantidad de petróleo con tal de que me dejen tranquilo en el poder’”.

Añadió: “El pueblo venezolano merece algo mejor. Venezuela tiene recursos que pueden ser explotados, pero para el beneficio del pueblo, no para el de la élite corrupta”.

Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela, lo calificó de “acuerdo vergonzoso”.

“Los venezolanos no respetarán este acuerdo ilegítimo y ninguna gran petrolera estadounidense lo tomará en serio porque saben que no durará”, dijo Hausmann en las redes sociales, y agregó que Rodríguez “no tiene legitimidad ni poder constitucional para comprometer a Venezuela con un acuerdo de este tipo”.

¿Cuál es la reacción en el Capitolio?

No está claro si el Congreso desempeñará algún papel en el acuerdo, pero los legisladores de ambos partidos no tardaron en pronunciarse al respecto.

Los aliados de Trump lo consideraron una victoria.

El senador Bernie Moreno, republicano por Ohio, afirmó que se trata de un acuerdo histórico que beneficia a ambos países. «Si dependiera de los demócratas de Washington, Maduro seguiría en el poder, el petróleo venezolano se vendería a China a mitad de precio y el pueblo venezolano sería víctima de un régimen corrupto», escribió Moreno en las redes sociales.

Fue condenado por los demócratas, quienes afirmaron que la captura de Maduro era un medio para lograr ese fin.

El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, dijo que Trump siempre estuvo interesado en el petróleo de Venezuela, calificándolo de “corrupción a gran escala”.

“¿Bajarán los precios para los estadounidenses? Quién sabe, pero probablemente no tanto como Trump los ha hecho subir con su estúpida guerra contra Irán”, dijo Kaine en las redes sociales.

El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, dijo que Trump “puso en riesgo a nuestros militares para conseguir petróleo venezolano para sus amigos multimillonarios”.

¿Qué preguntas quedan sin respuesta?

Muchos detalles importantes siguen sin estar claros, entre ellos quién cubrirá las inversiones necesarias, la identidad del operador privado y cómo se repartirá la participación de Estados Unidos en la empresa.

Estados Unidos recibirá el 55% de la producción efectiva de la empresa, pero no quedó claro qué parte de esa cantidad proviene de una participación accionaria y qué parte proviene del derecho a comprar petróleo a precio de costo.

Tampoco está claro cómo reaccionará el sector. Persuadir a las grandes petroleras estadounidenses para que regresen a la región podría resultar un desafío dada la incertidumbre política y los daños en la infraestructura.

Chevron, la única petrolera estadounidense que opera activamente en Venezuela, declinó hacer comentarios. Independientemente del anuncio de Trump, Chevron ya había estado en conversaciones para ampliar sus inversiones en el país. Exxon Mobil también declinó hacer comentarios.

David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de Capital Economics, afirmó que, en principio, el acuerdo podría duplicar las reservas petroleras estadounidenses y reducir la dependencia del crudo canadiense y mexicano. Sin embargo, Oxley advirtió en un comentario que existen obstáculos logísticos y señaló que el valor de las reservas venezolanas podría haber sido exagerado durante el mandato del expresidente Hugo Chávez.

Incluso con garantías legales y de seguridad, no está claro que las compañías petroleras estadounidenses “estén deseosas de invertir”, escribió, señalando que “simplemente podría haber oportunidades comerciales más atractivas en otros lugares”.

___

Arráez informó desde Caracas, Venezuela. La periodista de Associated Press, Moriah Balingit, y el periodista de economía de AP, Paul Wiseman, en Washington, contribuyeron a este informe.