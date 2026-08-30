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El viaje del pontífice todavía requiere definir distintos aspectos logísticos y de seguridad entre el Vaticano y las autoridades argentinas.

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires como parte de los preparativos para la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

Según pudo saber TN la denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

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La comitiva será trasladada en un dispositivo compuesto por cinco vehículos. Por el momento, no fueron informados los dominios de las unidades que serán utilizadas durante el operativo, que forma parte de las tareas de coordinación previas al viaje del pontífice.

La llegada de la delegación se enmarca en los trabajos logísticos y de seguridad que se llevan adelante de cara a la visita de León XIV al país. El viaje todavía requiere la coordinación de distintos aspectos entre las autoridades argentinas y representantes de la Santa Sede.

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León XIV volará desde Uruguay a la Argentina, donde estará hasta el miércoles 11 y, además de la Ciudad de Buenos Aires, estará en la capital nacional de la Fe, Luján, y en la ciudad de Córdoba.