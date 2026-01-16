WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El funcionario defendió la importación de vehículos provenientes de Asia y detalló su visión sobre la competencia y los precios en el sector automotor

La llegada de un barco con 5.000 autos de origen chino al país reavivó el debate sobre la apertura de las importaciones, el precio de los vehículos nuevos y el futuro del sector automotor. En medio de la discusión pública, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para exponer su posición y responder a quienes cuestionaron la medida.

“La importación de autos estaba prácticamente cerrada. Solo permitían unas pocas unidades y, por supuesto, se pagaban precios altísimos”, sostuvo Luis Caputo. El funcionario remarcó que la nueva política busca modificar ese escenario. “Ahora se abrió la importación y llegó un barco con 5.000 autos. Muchos preguntan ‘¿y esto cómo va a impactar en el mercado automotor?’”, planteó en su mensaje público.

Caputo afirmó que el efecto principal será una baja en los precios de los vehículos nuevos. “Va a bajar el precio de los 0 km. Por simple lógica, si tenés más oferta y la misma demanda, el precio baja”, argumentó. Además, explicó que la competencia con autos importados presionará a los fabricantes locales. “Los autos nacionales también van a tener que bajar sus precios para competir”, aseguró.

El ministro sostuvo que la apertura no responde a un capricho, sino a una lógica de mercado. “No es magia, es economía básica”, resumió. Según Caputo, la medida busca beneficiar al consumidor argentino, que durante mucho tiempo enfrentó precios elevados y escasez de modelos disponibles. “Cuando restringís la oferta, sube el precio. Cuando ampliás la oferta, el precio baja”, reiteró.

En su mensaje, Caputo enfatizó que la llegada de los autos chinos representa una señal de cambio en la política comercial. “Muchos sectores se beneficiaron de un mercado cerrado. Ahora la prioridad es el consumidor”, manifestó. También describió la situación previa como una “traba artificial” al acceso de bienes importados, que impactó directamente en el bolsillo de la población.

El arribo del barco con 5.000 vehículos chinos generó repercusiones inmediatas en el sector automotor. Concesionarios y fabricantes locales reaccionaron ante la posibilidad de que una oferta mayor genere una reducción de márgenes y una competencia distinta. El ministro se refirió a esos actores indirectamente, al señalar que los intereses sectoriales no pueden anteponerse al bienestar general. “Si defendés los intereses de unos pocos, perjudicás al conjunto”, advirtió.

Caputo utilizó frases directas para defender la lógica de su política. “Si la importación está cerrada, los precios suben. Si está abierta, los precios bajan”, reiteró. El funcionario rechazó los argumentos que asocian la apertura con la destrucción de la industria local. “La competencia obliga a mejorar, a ser más eficientes. Quien no mejora, pierde mercado”, señaló.

La llegada del barco chino se produjo en un contexto de restricciones previas que, según el ministro, favorecieron a un grupo reducido. “Durante años, unos pocos pudieron importar autos a precios preferenciales, mientras el resto pagaba cifras desorbitadas”, relató. En su visión, la apertura a la competencia internacional es el único camino para normalizar el mercado y acercar los precios locales a los internacionales.

El funcionario explicó que la medida no solo apunta a los autos chinos, sino a todas las marcas que quieran competir en igualdad de condiciones. “No importa el origen del auto, lo importante es que haya competencia real”, afirmó. Caputo insistió en que la política no discrimina entre fabricantes, sino que busca ampliar la oferta total y romper con un esquema que describió como “cerrado y restrictivo”.

El debate por el precio de los 0 km cobró fuerza tras el anuncio de la llegada de los vehículos extranjeros. Sectores vinculados a la producción nacional expresaron preocupación por el impacto en el empleo y la rentabilidad de las fábricas locales. El ministro respondió a esas inquietudes con una perspectiva centrada en el consumidor. “Si el argentino puede acceder a un auto más barato, eso es lo que importa”, sentenció.

En su exposición, Caputo remarcó que la apertura está alineada con principios de competencia y transparencia. “No hay misterio. Cuando competís, tenés que ser mejor. Y eso es bueno para todos”, consideró. El funcionario utilizó conceptos de economía clásica para explicar su posición y desestimó las explicaciones alternativas sobre la formación de precios en el mercado automotor. El debate por la importación de autos chinos reactivó la discusión sobre la competencia y la producción nacional

“El precio de un auto no es una decisión arbitraria. Es resultado de la oferta y la demanda”, insistió. En ese sentido, el ministro atribuyó los aumentos previos a la escasez de unidades y a la existencia de restricciones administrativas. “Cuando hay pocos autos, el precio se dispara. Cuando hay muchos, baja”, resumió.

La llegada de los autos chinos también abrió el interrogante sobre el futuro de la industria argentina. El ministro consideró que la producción local debe adaptarse a un entorno más competitivo. “Si querés que tu producto se venda, tenés que ofrecer calidad y precio”, expresó. Para Caputo, la presencia de vehículos importados no es una amenaza, sino un incentivo para mejorar.

El funcionario remarcó que la apertura de las importaciones es un proceso, no un hecho aislado. “Esto recién empieza. Cuantos más autos lleguen, más opciones va a tener el consumidor y mejor va a funcionar el mercado”, pronosticó. Según su visión, la medida no solo bajará los precios, sino que también mejorará la calidad y la variedad de modelos disponibles.

Caputo también se refirió al impacto en el mercado de usados. “Cuando baja el precio del 0 km, también baja el del usado. Es un efecto en cadena”, explicó. El ministro consideró que la apertura generará un reacomodamiento general de precios, que beneficiará a quienes buscan cambiar de vehículo o acceder a su primer auto.

La defensa de la importación masiva de autos no estuvo exenta de críticas y cuestionamientos. Diversos actores económicos y políticos expresaron reservas sobre el impacto en la producción nacional. El ministro respondió que la competencia internacional es una condición indispensable para el desarrollo. “El proteccionismo solo beneficia a unos pocos. La competencia beneficia a todos”, afirmó.

El arribo del barco con 5.000 autos chinos se presenta como el primer paso de una nueva etapa para el sector automotor argentino. El gobierno apuesta a que la mayor oferta y la competencia generen un descenso de los precios, una mejor calidad y una mayor variedad de opciones para los consumidores. El debate sobre el equilibrio entre apertura y protección local sigue abierto, con posiciones divergentes entre los distintos actores del sector.