Toyota busca reforzar su posición en el segmento de los B-SUV con este nuevo modelo. Te contamos los detalles.

Toyota busca mejorar su posicionamiento en el segmento B-SUV, en Europa, con un modelo nuevo de cero emisiones: Urban Cruiser, que pretende ser uno de los pilares de la estrategia eléctrica de la marca japonesa.

En modelo en cuestión es uno de los apuntados a robustecer la presencia del fabricante en su segmento y que, buscará ser alternativa al consolidado Yaris Cross. Su arribo al mercado del Viejo Continente está prevista para 2026 y anticipa que garantizará hasta 426 kilómetros de autonomía y versiones con tracción total, una propuesta poco habitual en su categoría.

¿Qué se sabe del nuevo SUV eléctrico de Toyota?

La marca asiática pretende avanzar sobre su hoja de ruta libre de combustión sin descuidar su apuesta por los modelos híbridos, una convivencia tecnológica que la marca considera clave para afrontar los distintos ritmos de electrificación del mercado europeo.

En el contexto, el Toyota Urban Cruiser se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de la marca, y confía en repetir la fórmula que le permitió llegar más tarde que sus rivales y, aun así, hacerse con una posición destacada. Este SUV, que en principio parecía que iba a tener un rol secundario por sus dimensiones, ganó peso en la gama tras su llegada a mercados del norte europeo y su posterior confirmación para otros países del continente.

Exteriormente, este modelo se traduce en un diseño moderno y elegante, con faros delanteros finos en forma de U y tecnología Full LED, integrados en una pieza en negro brillante que se extiende por el frontal. El paragolpes delantero tiene la única toma de ventilación, mientras que las llantas de aleación de 18 pulgadas y la zaga con una franja oscura que une los pilotos LED refuerzan una imagen diferenciada, marcada por una firma luminosa propia.

Sus medidas lo sitúan por encima del Yaris Cross en todas las cotas. El Urban Cruiser mide 4.285 mm de largo, 1.800 mm de ancho, 1.635 mm de alto. Su distancia de ejes de 2.700 mm, y presenta un volumen de baúl que va de 244 a 566 litros. En contrapartida, el Yaris Cross tiene una longitud de 4.180 mm, anchura de 1.765 mm, 1.595 mm de altura y 2.560 mm. Mitras que, su baúl ofrece 397L.

Interior

Puertas hacia adentro, el Toyota Urban Cruiser se destaca por presentar un destacado espacio tecnológico. El tablero agrupa un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central táctil de 10,1 pulgadas para el sistema multimedia, ambos configurables. El selector del cambio adopta un formato giratorio ubicado en el túnel central, una solución que refuerza el carácter moderno del conjunto.

La gama del nuevo Urban Cruiser estará disponible con un equipamiento de serie completo y dos niveles de acabado, Style y Executive. Desde los sistemas de asistencia a la conducción hasta los elementos de confort y conectividad, Toyota plantea una dotación pensada para competir de forma directa con propuestas europeas y asiáticas del segmento, incorporando tecnologías que no son habituales en este tipo de vehículos.

Motorización

En cuanto a la mecánica, el Toyota Urban Cruiser se ofrecerá con tres versiones eléctricas, dos con tracción delantera y una con tracción total. La opción más eficiente combina un sistema de tracción delantera con una batería de 61 kWh, con la que alcanza una autonomía estimada de 400 kilómetros. La alternativa con tracción total recurre a dos motores y una potencia combinada de 182 caballos de fuerza. Todas utilizan baterías de ferrofosfato de litio con capacidades de 49 y 61 kWh, garantizadas durante diez años o un millón de kilómetros con al menos el 70 % de su capacidad.

La carga rápida permite pasar del 10 al 80 % en unos 45 minutos. Según el ciclo WLTP, la autonomía alcanza hasta 426 kilómetros en la versión de mayor capacidad, mientras que la variante con tracción total se desmarca por su planteamiento más polivalente.

Toyota todavía no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento, aunque el Urban Cruiser se incorporará a lo largo de 2026 a una gama eléctrica en la que ya figuran el renovado bZ4X y el recién presentado C-HR+. Con este modelo, la marca refuerza su ofensiva en el mercado eléctrico europeo con una alternativa directa al Yaris Cross para quienes buscan un SUV urbano de cero emisiones, destacando especialmente por ofrecer tracción total en un segmento donde sigue siendo una rareza.