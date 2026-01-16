WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, acompañó en Paraná a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos la presentación oficial de la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza de Crespo, que se realizará el próximo sábado 17, desde las 20, en el ingreso a la ciudad, en el predio conocido como El Castillo.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la fiesta organizada por el Club Atlético Unión se caracteriza por combinar gastronomía típica, cerveza artesanal, música y expresiones culturales ligadas a las raíces de la comunidad. Se trata de una propuesta de perfil familiar, con valores accesibles y una amplia convocatoria regional.

Durante la presentación, el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó el rol de estas celebraciones en el desarrollo de la actividad: “Cada uno de los eventos que integran el calendario de fiestas y carnavales de Entre Ríos potencia el turismo. Esta es una fiesta importante, de carácter provincial, que conjuga gastronomía, costumbres regionales y entretenimiento, y genera valor agregado para la actividad turística”.

El funcionario señaló además que se registra un buen nivel de reservas para el próximo fin de semana y subrayó la diversidad de propuestas en toda la provincia. “Habrá fiestas sobre la costa del Paraná, sobre la costa del Uruguay y en el centro entrerriano, con una cartelera variada a la que se suman los carnavales. Esto permite que Entre Ríos continúe posicionándose de manera muy positiva y sea uno de los destinos más elegidos del verano en Argentina”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Club Atlético Unión de Crespo, Walter García, precisó que “esta es la edición número 52 y en esta oportunidad el escenario será el ingreso a la ciudad, en el predio El Castillo”. Además, detalló que la programación incluirá grupos musicales de raíces alemanas, propuestas folclóricas y tropicales, más de 40 expositores, comidas típicas y cerveza artesanal.

Finalmente, García destacó el carácter social del evento y el destino de los fondos recaudados: “Es una fiesta familiar, pensada para todos. Está organizada por una institución deportiva que contiene a más de mil chicos en 12 disciplinas, y todo lo recaudado se destina al funcionamiento y la infraestructura del club”.

La Fiesta Provincial de la Cerveza de Crespo forma parte de la microrregión Lomadas y Humedales y se integra a la agenda de fiestas populares que recorren Entre Ríos, generando identidad, movimiento turístico y desarrollo local.