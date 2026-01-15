El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Colón presentó un pedido de informes por el viaje a Brasil en el que se accidentóel intendente José Luis Walser y su familia, el pasado 9 de diciembre.

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

“El uso de bienes del Estado municipal para fines particulares podría configurar, una violación a los principios de legalidad, y transparencia, y eventualmente encuadrar en figuras penales, conforme lo establecido en el Código Penal y la normativa vigente en materia de administración pública”, señala el escrito.

“Resulta indispensable determinar si existió autorización administrativa expresa, resolución, decreto o acto formal que habilitara dicho viaje, el uso del vehículo oficial fuera del país, y el traslado de personas ajenas a la función pública. El vehículo involucrado sufrió un siniestro vial, con posibles consecuencias patrimoniales para el municipio, lo cual exige conocer el régimen de seguros, responsabilidades asumidas y eventuales costos afrontados o a afrontar por el erario público”.

Los concejales piden conocer “si existió acto administrativo formal que autorizara el viaje del intendente a Brasil, indicando fecha, número y fundamento del mismo. Si contemplaba expresamente el uso de un vehículo oficial con sus características, si autorizaba el traslado de familiares y por qué motivo tenía previsto continuar haciendo uso del mismo en el periodo destinado al descanso familiar”.

Sobre el seguro, preguntan entre otras cosas si estaba vigente y “si cubre siniestros ocurridos en el extranjero y con ocupantes no vinculados a la función pública”.

Más adelante, preguntan al Departamento Ejecutivo Municipal “si se inició algún sumario administrativo, investigación interna o actuación administrativa a raíz del uso del vehículo oficial y del siniestro ocurrido” y piden que “remita copia de la invitación formal a participar del acto de asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul, mencionada en el comunicado oficial”, la función que cumpliría el presidente municipal en ese evento y qué beneficios concretos se preveían para Colón”.

Además, quieren conocer “si se realizó pericia policial o administrativa en la República Federativa del Brasil, y remita copia de los informes que obren en poder del Municipio”, además de indicar “dónde se encuentra actualmente el vehículo oficial”.

Por otra parte, los concejales de LLA preparan para las próximas semanas una denuncia penal, constituyéndose como querellantes.

«Un supuesto peculado de uso, que se confirma en el comunicado de la municipalidad, debido a que el intendente tenía un viaje oficial. Más allá de que haya pagado los peajes y el combustible con recursos propios y sin recurrir a viáticos, hay una cuestión que es el uso de un vehículo oficial para el traslado familiar. De hecho la reunión era el día miércoles y se quedaba a descansar con la familia hasta el viernes utilizando el mismo vehículo, con lo cual entraría en el delito de peculado doloso o culposo, o sea hacer uso de un bien público siendo público para beneficio propio o de terceros”, justificaron los concejales.

EL ACCIDENTE

El pasado 17 de octubre tuvo lugar una nueva reunión del Comité de la Cuenca del Río Uruguay, la que se celebró en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. En dicha oportunidad, además de las cuestiones propias de la agenda del Comité, el intendente de Colón, José Luis Walser, mantuvo un diálogo con Jaber Maher, prefecto (Intendente) de la ciudad brasileña de Barra Do Quaraí, en el cual este último invitó al presidente municipal colonense y a otros intendentes, a participar de la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande Do Sul, evento del cual participarían autoridades de varios países y que era una oportunidad importante para continuar con las vinculaciones internacionales.

A raíz de esa invitación, el intendente Walser programó su viaje oficial a Brasil el 10 de diciembre de este año. Atento a la distancia del lugar del acontecimiento y la fecha en la que tendría lugar, el presidente municipal consideró oportuno aprovechar dicho viaje para, a continuación del acto oficial, poder tener unos días de descanso con su familia en la ciudad de Torres, en el sur de Brasil.

A su vez, se había programado tener una conversación específica con el prefecto Maher, para proponerle la celebración de un convenio de cooperación turística entre las ciudades de Colón y de Barra Do Quaraí, ya que esta última, por ser fronteriza con la República Argentina y lugar de paso de muchos extranjeros hacia el país, se constituye en un lugar estratégico para el desarrollo de Colón como destino de turismo internacional y desarrollo productivo e industrial.

De acuerdo a la cronología planeada, el intendente y su familia tenían pensado llegar a la ciudad de Torres el día 9 de diciembre, vía Paso de los Libres, donde realizaron los trámites migratorios, para poder disfrutar el primer día de descanso y que el intendente Walser quedara cerca para el evento del otro día, que tendría lugar a las 10 de la mañana en la ciudad de Porto Alegre, que se encuentra a menos de 200 km (2 horas en auto), del lugar de descanso familiar. Finalizado el programa oficial, la idea era reunirse con su familia para completar los días de descanso.

Lamentablemente, el día 9 de diciembre, estando muy próximos a llegar al lugar de descanso en la ciudad de Torres, aproximadamente a las 17, producto de las intensas lluvias que había en el lugar, el vehículo oficial Mitsubishi de 7 asientos, conducido por el intendente Walser, sufrió un despiste generado por un “espejo de agua”, que hizo volcar la camioneta por el barranco que bordea la Ruta N° 101, muy cerca de Torres, a la altura aproximada del Km 12 norte, y produjo el accidente sufrido por la familia.

Dicho siniestro provocó heridas graves y lesiones en todos los miembros de la familia, siendo una de las hijas menores y su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, quienes se llevaron la peor parte. La pequeña sufrió quebradura de cadera.

En tanto, la esposa tuvo perforación de pulmones, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado en uno de sus riñones, todo lo que implicó que tuviera que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en la ciudad de Torres y esa misma noche ser trasladada a la ciudad de Porto Alegre, al Hospital “Cristo Redentor” , con un cuadro estable complejo. La esposa del intendente volvió a Colón el fin de semana después de transcurrir 26 días en terapia intensiva.