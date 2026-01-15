Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: “La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva”

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Este jueves tuvo lugar en Washington DC el encuentro de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, en la Casa Blanca.

A puerta cerrada, Trump y Machado dialogaron tras doce días de la operación militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura de la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

El empresario y analista venezolano Pedro Mario Burelli, quien fue parte de la Junta Directiva de PDVSA, analizó la reciente reunión entre la Nobel de Paz y el mandatario republicano, así como el panorama en Venezuela tras la captura de Maduro.

Según Bulleri, el formato de la reunión fue el ideal para que Trump conociera de cerca a Machado, ya que el mandatario no quiso que se convirtiera en un show. “La percepción de los que estuvieron con ella es que fue una reunión increíblemente buena y productiva”, comentó Burelli.

Por otro lado, el analista venezolano se refirió al gesto de Machado con Trump durante el encuentro: entregarle una de las medallas que recibió por el Premio Nobel que recibió en Oslo en diciembre.

“Lo da como una forma de agradecimiento en nombre de los venezolanos por el gesto y la valentía del pueblo americano y del presidente Trump en ayudarlos en la lucha por la libertad de Venezuela (…) En la Casa Blanca, personas cerca de la oficina de prensa, dicen que el presidente quedó profundamente movido por esto, inclusive dijo que no se lo esperaba esto y que lo tendría en su oficina”, aseguró.