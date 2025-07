Los que fundieron la provincia y el país vienen a dar lecciones

No podemos quedarnos callados frente a declaraciones de los dirigentes kirchneristas Guillermo Michel y Adán Bahl. Es inadmisible que quienes fueron parte del desastre económico, institucional y ético que sufrió Entre Ríos —y el país entero— pretendan hoy dar cátedra de gobierno.

Dejaron una provincia endeudada en dólares, con rutas destrozadas, hospitales paralizados, escuelas deterioradas y una Caja de Jubilaciones quebrada. Dejaron un país con inflación descontrolada, salario mínimo de miseria y una estructura estatal clientelizada y colapsada. Formaron parte de un gobierno nacional que destruyó el aparato productivo, generó cepos, brechas y recesión, y ahogó a las provincias. ¿Y ahora vienen a hablar de gestión?

Pero más aún: Guillermo Michel fue protagonista del gobierno de Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina, una gestión que será recordada por haber montado un vacunatorio VIP en plena pandemia y por realizar fiestas clandestinas en Olivos mientras el país entero estaba encerrado. Y Adán Bahl fue vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores durante la causa de corrupción provincial más escandalosa de la historia reciente. Antes de repartir chicanas, deberían revisar su propio prontuario político y moral.

Pretendieron transformar la Legislatura y el Estado entrerriano en un aguantadero, los últimos días de gobierno, asegurando privilegios mientras la provincia se desangraba. Callaron durante años mientras el gobierno nacional se apropiaba de los fondos de la Caja de Jubilaciones y del excedente de Salto Grande. Nunca se animaron a defender lo que era de todos los entrerrianos. Nosotros sí lo hicimos, y lo llevamos a la Corte Suprema.

Hablan de un gobernador ausente, pero convivieron con un exgobernador que se ausentaba de la gestión por semanas, mientras Entre Ríos era tierra de abandono y parálisis. Hoy tenemos una provincia que está de pie. La gestión de Rogelio Frigerio paga sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, reactiva obras con fondos propios, ordena las cuentas y baja el gasto político. Y lo hace en el peor momento de la historia en términos de ingresos para las provincias. Sin escándalos, sin relato, con hechos.

Mientras otros hacen campaña, este gobierno trabaja, reclama y actúa. Pelea por los intereses de la provincia sin gritar, pero con firmeza. Recuperamos la dignidad institucional que ellos abandonaron.

El kirchnerismo repite la misma fórmula de siempre: promesas vacías, endeudamiento, acomodos y campaña sucia. Pero la gente ya los conoce. Y la provincia ya no es rehén de sus prácticas.

Les molesta que hoy no se roba, no se acomoda a los amigos y no se hace negocio con la obra pública. Por eso gritan. Porque perdieron el aparato del que vivieron décadas.

Antes de exigir explicaciones, deberían pedir perdón. A Entre Ríos. Y a todo el país.Fuente: Página Política