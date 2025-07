Bahl y Michel buscan votos entre los escombros del peronismo

Mientras la Argentina transita uno de los momentos más duros de su historia social reciente, y Concordia —una ciudad con el triste récord de ser una de las más pobres del país— sigue sumergida en el abandono estructural, los responsables de esta decadencia política vuelven a escena. Como si nada hubiera pasado. Como si no fueran ellos quienes nos trajeron hasta este abismo.

Adrián Bahl y Guillermo Michel, dos nombres que intentan posicionarse como opciones del peronismo entrerriano para las próximas elecciones legislativas, llegaron a Concordia con la intención de captar un voto que ya no está. Porque ese voto —el voto joven, crítico, informado— ya no cree. Ya entendió el relato. Ya no se traga más las consignas recicladas de un peronismo que hace tiempo perdió contacto con la realidad.

Lo más llamativo de esta puesta en escena no es su contenido, sino sus ausencias: Bordet, Cresto, Giano y compañía. Todos escondidos. Todos pianta votos. Todos cómplices del fracaso que hoy padecen miles de concordienses. La imagen de estos referentes es tan tóxica para la campaña que, estratégicamente, han sido silenciados. No por humildad, sino por conveniencia.

Y sin embargo, ahí están. Bahl y Michel apareciendo en la sede de ATE Concordia, acompañados por sectores que hasta hace poco los criticaban con dureza, como la agrupación Germán Abdala. El gremialista José Pérez intentó justificar la convocatoria como un acto de unidad, evocando el mensaje de Cristina Fernández desde su prisión domiciliaria: “Lo vamos a volver a hacer una y mil veces”. El problema es que ese “hacer” ya no entusiasma. Hoy genera rechazo, cansancio, hartazgo.

La narrativa oficial habla de unidad. Pero es una unidad entre los mismos de siempre. Los que entregaron la provincia, los que jugaron a perder, los que se olvidaron de la militancia, los que transformaron a Concordia —la capital histórica del peronismo— en una ciudad inviable.

Hablan de combatir la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, de defender los sindicatos y de mejorar la situación de los jubilados. Pero todo eso suena vacío cuando lo dice la misma dirigencia que avaló los peores pactos, que se fue del país con valijas llenas o que, directamente, no votó cuando el pueblo más los necesitaba. ¿Dónde estaban entonces?

La presencia de Bahl y Michel en Concordia no es un acto de campaña. Es una provocación. Porque venir a pedir el voto en la ciudad más empobrecida del país, sin siquiera asumir responsabilidades por el daño causado, es una ofensa. Es una muestra de esa impunidad política que tanto daño ha hecho y sigue haciendo.

La pobreza estructural en Concordia no nació con Milei, ni con Frigerio. Nació mucho antes, y tiene nombre y apellido: peronismo. El mismo peronismo que durante dos décadas administró la provincia y la ciudad, que prometió inclusión y dejó ruinas, que apeló a la lealtad y la devolvió con clientelismo.

Hoy los jóvenes, que son la principal franja de votantes, ya no están. No en el sentido literal, sino simbólico. Ya no están dispuestos a militar por estructuras que los traicionan. Ya no se movilizan por candidatos que los subestiman. Ya no se prestan al juego de una democracia cartelizada.

El “gran acto de unidad” que celebraron en ATE no es más que una foto forzada para los medios partidarios. Porque la calle, el barrio, la olla vacía y el dolor no se arreglan con discursos. Y mucho menos con los mismos de siempre.

Si algo tiene que “volver a hacerse”, como dijo Cristina, no es el peronismo tal como lo conocemos. Es la política con honestidad, con decencia, con sentido común. Y sobre todo, con memoria. Porque hay heridas que aún sangran. Y verdugos que, disfrazados de salvadores, siguen caminando entre nosotros.

FUENTE ; ANALISIS LITORAL

