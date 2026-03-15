DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

De la energía de Marttein y Six Sex, a la intimidad de Lewis Capaldi y el despliegue de Chappell Roan, la propuesta del día 2 combinó electrónica, calidad musical y una fuerte presencia femenina sobre los escenarios.

El día 2 del Lollapalooza Argentina 2026 comenzó con una tarde nublada, pero calurosa. Luego de un primer día protagonizado por el pop alternativo y el hip hop, esta nueva jornada prometía un gran despliegue entre la electrónica, el indie pop y la música experimental, con una fuerte presencia de artistas mujeres sobre los distintos escenarios.

A las 14:30, el artista argentino Marttein rompió el silencio del Alternative Stage y dio comienzo a su presentación. Con un look icónico, fiel a su personalidad disruptiva, y acompañado de una guitarra eléctrica y sintetizadores, comenzó a sonar “Espectacular”, seguido de “Amigo de la noche”, “El marrón” y “No vayas”, canciones atravesadas por golpes de electrónica con dejos de un rock pesado.

Con el paso de las canciones, más y más personas se acercaron a escuchar al rubio de Buenos Aires. Sobre una base electrónica rapeada, repasó canciones de su nuevo álbum Marttein: “El rubio”, “Adelante”, “Para amarse” y “Llamalo”, con las que puso a bailar al público. Los sintetizadores se robaron el protagonismo e interpretó “Pizza Party”, “Superofertas” y “AAA”, donde el artista exploró su faceta más experimental antes de cerrar el show con un público súper encendido.

Pasadas las 17:00, el sol comenzaba a salir y el escenario Samsung se colmó de fanáticos a la espera de Ángela Torres y su debut en uno de los festivales más importantes de Argentina. Con un despliegue de instrumentos y una gran puesta en escena, la joven artista cantó “Dondeestanmisamigos”, “Friki”, temas que forman parte de su nuevo álbum No me olvides, bajo una propuesta electropop con sintetizadores coronando el sonido.

El show giró hacia un momento acústico y romántico con “Demasiado”, “Vértigo” y “La vida rosa”. Seguidamente, Angelita eligió interpretar algunos covers que marcaron su carrera: “Una luna de miel en la mano”, con una versión electrónica que hizo saltar al público; “La niña del fuego”, un bolero dedicado a su abuela; “La cigarra”, un himno de Mercedes Sosa y “Qué ganas de no verte nunca más” de Valeria Lynch, donde logró reflejar su capacidad vocal y versatilidad de estilos. Finalmente, retomó sus letras y, entre el pop y la cumbia, presentó “Luz Roja”, “Sinvergüenza”, “No me olvides” y el broche de oro con “Favorita”.

Desde el otro extremo del predio, en el escenario Perry’s, Six Sex desplegó toda su sensualidad para brindar un show con tintes electrónicos, y poperos. Bajo el tempo de los sintes, sonó “Fantasy”, “Hot&perfecT” y “Lokita maniaticA”. El público estaba encendido y, entre saltos y gritos, acompañó a la artista argentina a lo largo de gran parte de su repertorio, que siguió con “Tócame”, “4novioS” y “Bitches like me”, marcando un gran paso en su carrera musical.

El sol ya se escondía y, una vez más, el escenario Alternative reunió a miles de personas, esta vez para oír a TV Girl, la cuota de indie del segundo día. La banda desplegó todos sus instrumentos y, entre los aplausos y palmas de los oyentes, tocaron “Blue hair”, “The blonde” y “Lovers rock”. El grupo propuso melodías de estilo hypnotic pop que invitaron a desconectar y adentrarse a un mundo paralelo y así lo entendió el público, quienes acompañaron con linternas y bailes en “Taking what’s not yours” y “Cigarettes out of the windows” entre otras.

Unos metros al costado, sobre el escenario Flow, comenzaba a sonar Lewis Capaldi. Bajo una noche cálida y estrellada, cientos de fanáticos se quedaron perplejos frente a la dulzura y calidad del artista escocés, que se presentaba por primera vez en Argentina. Cada canción parecía una carta de amor sostenido por los hilos del pop, junto a un despliegue de batería, guitarra, teclado y trompetas. Así sonaron temas como “Survive”, “Almost” y “Forevers”.

El cantante agradeció el cariño y admitió estar sorprendido con el público nacional, que una vez más destacaba por su entusiasmo y euforia. Seguidamente, el clima se volvió más íntimo y, junto a una guitarra acústica, recordó sus inicios como cantante con “Something in the water”, “Something in the heavens”, “Hold me while you wait” y “The day that I die”. Finalmente, para cerrar una noche soñada, el artista alzó la voz y se lució con “Before you go” y “Someone you loved”, atravesando el corazón de cada espectador.

Poco a poco, el segundo día del Lollapalooza 2026 iba llegando a su fin, pero no sin antes escuchar a la deslumbrante Chappell Roan. Las personas no paraban de acercarse al escenario Flow y, alrededor de las 21:15 la artista estadounidense dio comienzo a su show con una puesta en escena alucinante que recreaba un castillo acorde a su look de princesa. Bajo las líneas del pop, deslizando dejos de rock, sonaron “Femininomenon”, “Red wine supernova” y “Naked in Manhattan”.

Mientras que el público aplaudía y acompañaba con sus cantos, la artista presentó a la banda compuesta por mujeres y, sobre un ritmo folk fusionado con el pop, comenzó a sonar “The subway”, “Hot to go!”, “Picture you”. Adentrándose al final de la noche, el público argentino fue reconocido por su cariño una vez más y todos juntos cantaron “Love me anyway” y “Coffee”. Para coronar el gran show que regaló la cantante sonó “Good Luck, Babe!” y “Pink pony club”, dos de sus grandes hits.

Así culminó la segunda jornada del Lollapalooza 2026, con cantantes mujeres como Ángela Torres, Six Sex, Marina y Chappell Roan que fueron protagonistas del día, además de la fuerte presencia de artistas internacionales como Lewis Capaldi y TV Girl, quienes regalaron momentos de alta calidad musical bajo las melodías del pop y la electrónica.

En su décimoprimera edición, uno de los festivales más grandes del país nos recuerda la importancia del disfrute, de la desconexión y de la entrega al presente. Momentos únicos como el de la segunda jornada y más se vivirán en el tercer y último día del Lollapalooza 2026.