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Los Premios Oscar 2026 están destinados a reconocer la excelencia en la industria del cine, pero la música también tiene su espacio esa noche. Como cada año, cinco temas optan a recibir el galardón a Mejor canción original, pero solo uno se lo llevará.

La noche de los Premios Oscar es la cita perfecta para los amantes del cine, una noche en la que se reúnen algunos de los grandes artistas del mundillo, ya sea como nominados o invitados.

Entre los galardones que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entregará, también se le presta atención a la música con categorías como Mejor canción original o Mejor banda sonora.

En la primera de ellas, se encuentran nominadas este año cintas como Las guerreras k-pop conGolden, al igual que ya lo hizo en los Globos de Oro; y otros títulos como Los pecadores, Diane Warren: Relentless, Viva Verdi! y Sueños de trenes.

Sin embargo, entre las seleccionadas, se echó en falta Dream As One, la canción de Miley Cyrus para Avatar: Fuego y ceniza que estuvo nominada en los Globos de Oro.

¿Conoces todas las nominadas? ¡Escucha cómo suenan!

‘Golden’, de ‘Las guerreras k-pop’

Tras hacerse con el Globo de Oro a Mejor canción original, Golden de Las guerreras k-pop tratará de hacerse con la estatuilla. Esta canción pop se ha convertido en todo un himno para múltiples generaciones, transmitiendo el mensaje de que debemos creer en nosotros mismos y luchar contra las adversidades.

La canción, al igual que la mayoría de las de la cinta, es cantada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami y logró gran fama mundial gracias a la fusión de estilos pop y k-pop.

Por otro lado, sus compositores son EJAE (Rumi en la película), Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park.

‘I Lied To You’, de ‘Los pecadores’

No pudo ser en los Globos de Oro, pero ahora I Lied To You tiene una nueva oportunidad para hacerse con el galardón. Los pecadores hizo una gran apuesta musical con este tema, al igual que con el resto de los que se encuentran en la película, creando un blues intimista que evoluciona hacia sonidos de diferentes eras y estilos.

La temática de la película se centra en unas criaturas mitológicas que han sido exploradas en el cine en muchas ocasiones, los vampiros, mezclándolo con tramas centradas en el racismo, gangsters y el poder de la música.

La canción fue compuesta por Raphael Saadiq y Ludwig Goransso, siendo el primero de ellos quien compuso esta letra que nos habla sobre el amor que tiene hacia el blues, al cual fue incapaz de resistirse.

‘Dear Me’, de ‘Diane Warren: Relentless’

Dear Me es el tema principal del documental Diane Warren: Relentless, el cual nos acerca a la figura Diane Warren, compositora que ha trabajado para artistas icónicos como Céline Dion o Cher.

Esta balada pop está interpretada por la cantante Kesha y es una carta hacia uno mismo sobre aceptar las heridas del pasado y el crecimiento personal.

Evidentemente, su compositora es la propia Diane Warren, quien ha sido nominada en un total de 16 ocasiones en esta categoría.

‘Sweet Dreams Of Joy’, de ‘Viva Verdi!’

Compuesta por Nicholas Pike, esta canción, que forma parte del documental Viva Verdi!, mezcla sonidos del canto lírico y estilo operístico.

El tema es el acompañamiento perfecto para este filme, en el cual se hace una mirada íntima a la vida de varios cantantes de ópera y músicos que viven en Casa Verdi de Milán.

Este espacio es una residencia para músicos y cantantes de ópera jubilados que fue construida por Giuseppe Verdi en 1896.

‘Train Dreams’, de ‘Sueños de trenes’

La canción posee un estilo folk instrumental que nos transporta inmediatamente al ambiente y ritmo pausado de la película, en la que la inmensidad de la naturaleza, la nostalgia y el inevitable paso del tiempo son los grandes protagonistas.

El tema se escucha en los créditos finales de la cinta y sirve de epílogo emocional, tras el viaje experimentado por el protagonista.

Train Dreams está compuesta por Nick Cave y Bryce Dessner.

Mejor banda sonora

Además de la lista de canciones nominadas, la música estará presente en la ceremonia de los Premios Oscaren la categoría Mejor banda sonora original.

Bugonia – Jerskin Jendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

Una batalla tras otra – Jonny Greenwood

Los pecadores – Ludwig Göransson