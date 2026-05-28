Las advertencias por niebla vuelven a ser protagonistas en el centro del país

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La atmósfera permanece prácticamente bloqueada sobre gran parte de Argentina, favoreciendo jornadas húmedas, con nieblas persistentes y escasas precipitaciones. Mientras el centro del país seguirá dominado por nubosidad baja, algunas lluvias y tormentas aisladas aparecerán sobre regiones puntuales.

Un profundo sistema de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera comenzará a cruzar la cordillera de los Andes al sur de la Patagonia durante las próximas horas. Sin embargo, el impacto de este sistema sobre gran parte de Argentina será mucho más limitado de lo que podría esperarse para otras épocas del año.

Si esta misma configuración atmosférica ocurriera en verano, probablemente favorecería tormentas y fenómenos más generalizados.

Pero actualmente la persistencia de un fuerte bloqueo atmosférico asociado a altas presiones limita el desarrollo de precipitaciones y mantiene a gran parte del país bajo una masa de aire estable aunque muy húmeda.

Este patrón seguirá favoreciendo eventos de nieblas y neblinas en amplias regiones del centro y norte argentino. La combinación entre humedad elevada, poco viento y temperaturas bajas continuará siendo ideal para la formación de bancos de niebla densos, especialmente durante madrugadas y primeras horas de la mañana.

En este contexto, se mantiene vigente un alerta por lluvias para el sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut.

Además, emitió una advertencia por nieblas para el sur de Santa Fe, sur, sudeste y sudoeste de Entre Ríos, y gran parte de la provincia de Buenos Aires.