DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El 1° de marzo de 2026 dejó una imagen que sintetiza el momento político argentino: tensión abierta en el recinto del Congreso de la Nación Argentina, bancas vacías en algunos sectores y un discurso presidencial de tono combativo.



Mientras parte de la oposición decidió no asistir a la Asamblea Legislativa, otros representantes del kirchnerismo y de la izquierda sí ocuparon sus bancas, pero protagonizaron interrupciones, abucheos y gestos de desaprobación dirigidos al presidente Javier Milei durante distintos pasajes del mensaje.



No fue un episodio espontáneo ni aislado: el clima de confrontación estaba anticipado.

Un discurso frontal y sin concesiones

Durante su exposición, transmitida en cadena nacional, Milei enumeró logros de gestión, defendió el rumbo económico y arremetió con dureza contra el kirchnerismo. En uno de los tramos más comentados, calificó a sectores opositores como “fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”, y recordó la situación judicial y la prisión de Cristina Fernández de Kirchner.

La escena combinó dos planos: un presidente que redobló la confrontación desde el atril y legisladores opositores que respondieron con gritos, gestos y abucheos.

El recinto se transformó, por momentos, en un escenario de batalla simbólica.

La institucionalidad bajo presión

La apertura de sesiones ordinarias no es un acto partidario sino una instancia constitucional en la que el Poder Ejecutivo rinde cuentas ante el Poder Legislativo.

La protesta forma parte de la dinámica democrática. La interrupción permanente, el abucheo sistemático y el clima de hostilidad premeditada abren, sin embargo, otra discusión: ¿hasta dónde la expresión política fortalece el debate y en qué punto lo degrada?

Argentina tiene antecedentes de sesiones tensas, especialmente durante los años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuando la confrontación también fue parte del estilo político dominante. Pero la reiteración de estos episodios expone una constante: la dificultad del sistema para sostener el disenso sin convertirlo en espectáculo.

Dos estrategias, un mismo riesgo

La ausencia institucional y el abucheo permanente son dos estrategias distintas, pero ambas tienen un denominador común: desplazan el debate de fondo.

Si el oficialismo apuesta a la confrontación discursiva extrema y la oposición responde con interrupciones y deslegitimación simbólica, el resultado no es deliberación republicana sino polarización performática.

En un país atravesado por décadas de deterioro económico, corrupción estructural y desconfianza política, la ciudadanía espera algo más que gritos cruzados.

Lo que queda en la memoria

La apertura del 1° de marzo de 2026 será recordada menos por los anuncios concretos y más por el clima político que reflejó.

Bancas vacías.

Aplausos oficialistas.

Abucheos opositores.

Un presidente que no moderó el tono.

La pregunta que subyace es más profunda que el episodio puntual:

¿puede consolidarse una democracia madura cuando oficialismo y oposición parecen hablarse únicamente desde la provocación?

La institucionalidad no exige unanimidad. Exige respeto por el marco común.

Cuando el recinto se convierte en tribuna y la política prioriza el impacto antes que el argumento, el riesgo no es solo discursivo.

Es estructural.