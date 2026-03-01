DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En menos de un lustro, la figura de Javier Milei pasó de ser un economista mediático sin estructura partidaria a convertirse en el presidente que reconfiguró el mapa político argentino. Su ascenso, inicialmente leído como un fenómeno marginal o testimonial, terminó alterando los equilibrios tradicionales del poder en uno de los países más inestables de América Latina.

Del escepticismo a las urnas

Cuando irrumpió en política, Milei fue objeto de burlas y subestimación. Sin aparato territorial ni respaldo de los partidos históricos, se presentó como candidato a diputado nacional y logró ingresar al Congreso con una performance electoral que superó, en términos absolutos, a fuerzas con décadas de trayectoria como el Frente de Izquierda.

Su estrategia de sortear el salario como legislador —una decisión que combinó marketing político y mensaje ideológico contra “la casta”— consolidó su perfil antisistema. El gesto no solo reforzó su narrativa libertaria, sino que amplificó su visibilidad pública en un contexto de creciente hartazgo social con la dirigencia tradicional.

La conquista del poder ejecutivo

Cuando anunció su candidatura presidencial, volvió el escepticismo. Se lo señalaba como un dirigente sin estructura, sin gobernadores, sin intendentes y con escaso volumen legislativo. Sin embargo, el escenario de crisis económica, inflación persistente y desconfianza institucional abrió una ventana que Milei supo capitalizar.

El triunfo presidencial de La Libertad Avanza frente a las principales coaliciones históricas no solo fue un resultado electoral: fue un síntoma del agotamiento del sistema político tradicional argentino. Por primera vez desde el retorno de la democracia, una fuerza nacida al margen del peronismo y del radicalismo llegaba al Ejecutivo con un discurso explícitamente rupturista.

Gobernar con minoría

El inicio de su gestión estuvo marcado por la debilidad parlamentaria. Con escasa representación en ambas cámaras, el oficialismo dependía de acuerdos circunstanciales para avanzar en su agenda. Analistas y dirigentes opositores pronosticaron una caída temprana del gobierno, aludiendo a la fragilidad política y al costo social de las reformas anunciadas.

Sin embargo, el escenario evolucionó de manera distinta. En junio de 2025, la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a sacudir al kirchnerismo, debilitando su liderazgo interno. Meses después, en las elecciones legislativas de octubre, La Libertad Avanza amplió su representación en la Cámara de Diputados y consolidó una posición estratégica en el Senado, alterando el equilibrio de fuerzas que había dominado la política argentina durante dos décadas.

Reconfiguración del sistema de partidos

El impacto no se limitó al oficialismo. La histórica Unión Cívica Radical profundizó su crisis de identidad y representación, mientras que sectores de la coalición opositora Juntos por el Cambio comenzaron a fragmentarse, con dirigentes migrando hacia el oficialismo o redefiniendo alianzas.

El kirchnerismo, eje central del poder político argentino desde 2003, entró en una etapa de reconfiguración interna sin liderazgo claro ni estrategia unificada frente al nuevo escenario.

Conflicto social y agenda reformista

El gobierno enfrentó paros generales, movilizaciones sindicales y tensiones con gobernadores. La agenda de reformas —centrada en la desregulación económica, la reducción del gasto público y la apertura de mercados— generó resistencia en sectores sindicales y empresariales acostumbrados a un modelo de fuerte intervención estatal.

No obstante, el Ejecutivo logró avanzar en la aprobación de leyes clave, apoyado en acuerdos legislativos pragmáticos y en una narrativa de confrontación directa con el statu quo. En el plano internacional, el alineamiento con Estados Unidos y con economías occidentales reforzó la proyección externa del gobierno y redefinió el posicionamiento geopolítico argentino.

¿Fenómeno coyuntural o cambio estructural?

A comienzos de 2026, la figura de Milei ya no puede ser analizada únicamente como una anomalía política. Su permanencia en el poder, la expansión legislativa de su fuerza y la fragmentación de la oposición configuran un nuevo ciclo político en Argentina.

El interrogante de fondo es si se trata de un fenómeno personalista anclado en el liderazgo carismático del presidente o del nacimiento de una nueva identidad política con capacidad de institucionalización a largo plazo.

Lo que resulta innegable es que el ascenso de Javier Milei reconfiguró el tablero político argentino y obligó a repensar categorías tradicionales de análisis. En un país habituado a crisis recurrentes y ciclos de hegemonía partidaria, el libertarismo pasó de ser una expresión marginal a ocupar el centro del poder.

Para sus seguidores, se trata de una transformación histórica. Para sus detractores, de un experimento de alto riesgo. Para el sistema político en su conjunto, es un punto de inflexión cuyo alcance definitivo aún está en construcción.

