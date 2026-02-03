WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Lo dijo Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, en relación a que este 3 de febrero, a partir de las 17.30, se firmará un convenio de colaboración entre Nación y Entre Ríos para la puesta en valor del museo y monumento Histórico Nacional “Justo José de Urquiza”.

Firma y fiesta popular

En la ocasión, además del gobernador Rogelio Frigerio, estará presente el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en representación del Gobierno nacional.

El gobierno provincial ha decidido apostar a una fiesta popular que, con entrada libre y gratuita, ofrecerá una variada propuesta artística que mezcla tradición y presente, con una puesta de calidad. También habrá puestos gastronómicos.

La grilla en el escenario será: DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga y Conjunto Itay, intervenciones de danza contemporánea y show de impacto, Ensamble Chamamé Entrerriano (integrado por músicos de jerarquía en la provincia) y Suma Paciencia (grupo uruguayense de rock y reggae, con una larga trayectoria).

“Ningún gobernador se había preocupado por este emblema”

El ministro Troncoso aseguró que “la firma del convenio que estamos por concretar marca un punto de inflexión para el Palacio San José. Ningún gobernador se había preocupado como lo hizo Rogelio Frigerio por el estado edilicio de este emblema de nuestra historia”, destacó Manuel agregó: “no solo se preocupó: se ocupó, gestionó y tomó decisiones concretas para revertir años de abandono y degradación”.