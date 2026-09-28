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La provincia se presentó en FIT como sede de las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino

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El encuentro se desarrollará el 22 y 23 de octubre en Paraná, organizado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La provincia será la sexta sede argentina en congregar al sector del enoturismo.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina – FIT 2026 fue el marco de presentación oficial de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino que se realizarán en Paraná del 22 al 23 de septiembre de forma integrada al Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía. De este modo, Entre Ríos se convertirá en sede del evento vitivinícola, como ya lo fueron oportunamente San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Córdoba.

La presentación estuvo a cargo del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, junto al director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni y la gerente de Coviar, Agostina Lencinas, además de contar con una introducción de la directora nacional de Desarrollo Turístico, Mariana Pérez Márquez, quien se refirió al sector con números concretos: 16 provincias argentinas tienen oferta de enoturismo; las bodegas turísticas en el país crecieron un 57.5 por ciento en los últimos ocho años; más de 300 mil turistas internacionales llegan al país atraídos por el vino, lo que representa el 10.9 por ciento de participación en el turismo receptivo.  

“Para Entre Ríos es un placer y una gran responsabilidad ser sede de las VI Jornadas Nacionales del Turismo del Vino. Nuestra provincia tiene historia en la producción vitivinícola con desarrollo en todo el territorio, 31 bodegas turísticas en funcionamiento y la decisión clara y concreta del gobernador Rogelio Frigerio de impulsar al turismo como actividad económica y especialmente a esta actividad que es turística y productiva”, enfatizó Satto.

Por su parte, Cagnoni destacó como clave la elección de Entre Ríos como sede “por su compromiso de sumar propuestas, aportar valor, incorporar bodegas e integrar todo en un producto sólido y consolidado que se completa con la calidez de sus anfitriones”.

Las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino constituyen un espacio de articulación entre organismos públicos, bodegas, operadores turísticos, instituciones académicas y especialistas para intercambiar experiencias y debatir políticas vinculadas al desarrollo del enoturismo. En esta edición incorporarán además el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, con eje en el crecimiento de las regiones emergentes.

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  • “Es el Presidente más Malvinero que hemos tenido”. Lo reconocen los Kirchneristas. Desde antes de ser Presidente dijo que la causa Malvinas seguiría vigente en su Gobierno. Hizo alianzas con los países más importantes, siguió el reclamo ante la ONU y otros organismos Internacionales, puso en agenda la discusión y ahora suma sanciones. Antes no quisieron reconocerle que estaba yendo en serio por la causa. Ahora es inevitable reconocerlo. Argentina está en un sendero de crecimiento y de futuro que a corto plazo no todos lo ven, pero Malvinas y los recursos que nos pertenecen pueden ayudar a empujar ese despegue
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    2 días ago
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El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses. Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse. Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
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