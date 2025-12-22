La oralidad tiene la ventaja de que todo queda a la vista

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

En el intrincado paisaje de nuestra realidad, un componente fundamental que nos ayuda a moldear la percepción es charlar con personas sobre cuestiones que generan opiniones y debates interesante. La oralidad es una herramienta poderosa para construir y mantener vínculos basados en la confianza y la transparencia.

En ocasiones suelo pasar por un puesto de venta de garrapiñada de un compañero, lugar en que siempre el silencio se vuelve incomodo, donde se plantean un sinfín de temas, que van desde cuestiones cotidianas hasta dilemas éticos. En esta oportunidad, atrapo mi atención dos cuestiones que se planteaba: “pareciera que los argentinos queremos ser una colonia de los gringos” y otra más doméstica, “¿las cosas que se les escucha al intendente Azcue es verdad o es tan solo palabras?

La percepción no es una mera interpretación, es una construcción activa que permite moldear la comprensión, en este caso, estamos los argentinos en camino a un control casi colonial. Está claro que el mundo está cambiando aceleradamente bajo la doble presión: la dinámica económica y las pugnas geopolíticas. ¿Actualmente sigue siendo pertinente la categoría de imperialismo?

Es una etapa más del desarrollo capitalista. En cuanto a la forma que adopta, ya no es expansionismo militar, es económica, basado en la conquista de territorios para explotar y utilizarlo económicamente.

Una singularidad del imperialismo actual es la estrecha relación del capital financiero y la geopolítica. Milei ha dejado claro que su alineamiento geopolítico es Washington. La sintonía con Trump, tiene un costo, obliga a un sentimiento anti chino. ¿Milei intentara cortar con China, que ha operado como banquero y es nuestro principal destino de exportaciones del agro?

El embajador norteamericano Peter Lamelas anticipo que no venía a ser neutral, su prioridad es “vigilar a las provincias que no realicen acuerdos con los chinos” y así garantizar que los recursos como energía y minerales críticos beneficien a inversiones norteamericanas. Que supervise las relaciones comerciales de las provincias es una desviación de las convenciones diplomáticas y afecta a los principios de soberanía. Es claramente un acelerado deslizamiento hacia una condición neocolonial, en línea con la doctrina Monroe.

Hace un par de días, en un mitin de la Fundación Faro, usina de la ultraderecha, medio centenar de empresarios, vivaron y aplaudieron a rabiar, el presupuesto 2026, las reformas laboral, fiscal, judicial, un modelo pro-empresa. Claramente se busca integrarnos a la cadena de valor norteamericana y precarizar aun mas el trabajo nuestro.

Un dato: hasta los nuevos sellos ministeriales del gobierno mileista tienen la iconografía institucional de los Estados Unidos, lejos de la tradición argentina. Es una sumisión excesiva. Fragilidad Intrínseca diría un querido profesor.

Nada me grafica mejor de lo que compartí charlando con esta gente, es el tremendo distanciamiento de entendimiento entre nuestra dirigencia y la gente. Lamentablemente hay dirigentes que no solo desconocen el razonamiento que les brinda diariamente la realidad a miles de ciudadanos sino, que todavía no dan una explicación de su responsabilidad al abrir las puertas a un gobernador, un intendente y un presidente excéntrico que lleva a cabo con infinita crueldad y lento pero letal genocidio de vulnerables.

EL INTENDENTE AZCUE en su laberinto de la verdad devaluada

En una reciente ¿entrevista?, el intendente destacó que viene a ser “el cambio de paradigma en la forma de hacer política”. Reafirmo el compromiso de trabajar con todas las instituciones y personas porque “lo importante es lo que viene”. Resalta el desarrollo de proyectos estratégicos y de la planificación de un ecosistema productivo y comercial que va a permitir a Concordia ser un nodo regional de distribución y servicios. Según explicó, Concordia comienza a dejar atrás un modelo asistencialista que “anestesiaba” a los sectores más vulnerables para avanzar hacia un esquema que brinda herramientas, exige compromiso y promueve la cultura del trabajo, sin explicar absolutamente NADA. Incluso no se conoce del trabajo interdisciplinario que miden las metas conseguidas.

Si bien es cierto que los cambios en los desarrollos históricos es uno de los tópicos que más atracción se genera en política, una cosa es convencer que se tiene la vocación de hacer tabula rasa con el pasado y otra muy distinta es hacerlo. Es costumbre en los gobernantes distorsionar la realidad valiéndose del pasado, para construir relatos funcionales a sus propios intereses. Lo que se busca, principalmente, es crear una imagen de solidez y continuidad. Muchas veces son proclives a parecerse demasiado a los que pretende desplazar.

Si hacemos una trazabilidad del Proto acuerdo de voluntad de transformación del intendente, desde el principio mintió, nunca convoco a las fuerzas políticas y trabajadores. Es más, entre los puntos que componen su Pacto no hay referencia sobre trabajo y empleo el principal problema de Concordia. Lo que mostro respecto a esto, es despidos de decenas de trabajadores con retribuciones miserables y estigmatización.

El intendente siempre recuerda que su gestión comparte una misma hoja de ruta con el gobierno de Milei, porque entiende que esto sirve para que Concordia vuelva a ser la ciudad prospera con futuro para todos. Es interesante recordar lo que Hannah Arendt explicaba como los sistemas generan injusticias, no solo mediante el odio y la discriminación, sino a través de la obediencia ciega a decisiones técnicas deshumanizadas. A este fenómeno lo llamo “la banalidad del mal” y esto deja claro que apoyando a rajatabla al modelo mileista, el daño lo normaliza y su política se vuelve insensible. No son poco los contrastes en la planificación colectiva prometida por el intendente.

Sería muy interesante saber en rueda de prensa, con preguntas y repreguntas, que impactos tuvieron las desregulaciones que apoyó con entusiasmo a hace dos meses a Sturzenegger, explicarles a los que alquilan, por ejemplo. También que establezca como impacta en el ámbito económico, comercial y fundamentalmente en los salarios de los trabajadores las políticas que defiende.

Sino se desprendería que la unidad de los concordienses que propone, es solo apoyar al modelo que, entre otras tantas cuestiones, castiga a los propios recursos del municipio. El sentimiento del voto al intendente Azcue, no fue para respaldar propuestas tan regresivas.

Azcue no es solo un enamorado del modelo de Milei también se enamoró las mismas formas de actuar: hostigar y estigmatizar al periodismo crítico. Esto no es un fenómeno espontáneo, es una estrategia para disciplinar las criticas y reconfigurar el debate público. Lo intenta hacer con la pauta publicitaria (lo admiten). Califico públicamente de “mercenario, mentiroso y descarado”al periodista Claudio Gastaldi. Pero la realidad, la ordenanza tributaria aprobada, nos muestra que el periodista “no es ni mentiroso ni mercenario”.

Una de las bocas de expendio de la gestión Azcue, con sesgos fascista en cada una de sus intervenciones, es el concejal Felipe Sastre. El discurso fascista muchas veces queda en manos de idiotas útiles. Su función es radicalizar el mensaje.

A dos años de gestión, se percibe la misma lógica maquiavélica libertaria: faltar a lo prometido, falsear la realidad y la descalificación al que no piensa igual. Vale recordarle tanto al gobernador como al intendente aquello que “si te portas como alfombra, no te quejes si te pisan”.

Me quedo flotando la reflexión final de mi amigo el vendedor de garrapiñada: ¿Quién capitaliza esto?

Por: Luis Edgardo Jakimchuk