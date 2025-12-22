Corrientes: el Gobierno asegura que la situación hídrica mejoró un 50% tras el temporal

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El coordinador del COE, Bruno Lovinson, informó que el proceso de recuperación avanza rápidamente gracias al despliegue de 800 operarios. Aunque persisten 150 familias evacuadas en Capital y daños severos en El Sombrero, estiman que este martes los barrios estarían sin agua.

Tras el impacto de un fenómeno hídrico “extraordinario” que descargó 300 milímetros en menos de 24 horas, el Gobierno de Corrientes brindó este lunes un informe de actualización sobre el estado de las zonas afectadas. Según el coordinador del Comité de Operaciones de Emergencias (COE), Bruno Lovinson, la situación general ha experimentado una mejora del 50% debido al cese de las lluvias intensas y al trabajo de las cuadrillas.

El operativo, que moviliza a cerca de 800 trabajadores de Vialidad, Salud, Desarrollo Social y la Policía, se concentra en restablecer la normalidad en los puntos críticos. “Las napas subterráneas están colapsadas y ya no tienen capacidad de absorción”, advirtió Lovinson, aunque llevó tranquilidad al asegurar que, de no mediar nuevos frentes, los barrios capitalinos estarían drenados para este martes.

El panorama en el interior: El Sombrero y Paso de la Patria

El informe del COE detalló que la localidad de El Sombrero fue una de las más golpeadas, con el 70% de su población afectada tras recibir 240 mm en solo ocho horas. Actualmente, se trabaja con maquinaria pesada para desobstruir drenajes en el tramo que une dicha localidad con Empedrado.

Por su parte, en Paso de la Patria se activó un plan de contingencia especial, mientras que el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, coordina la asistencia en San Luis del Palmar, Derqui y Empedrado. El funcionario remarcó que “esta cantidad de agua afectaría a cualquier ciudad del mundo”.

Asistencia en “La Olla” y el “día después”

En la Capital, el foco de mayor conflicto sigue siendo el barrio La Olla, donde aproximadamente 150 familias reciben asistencia. Las escuelas N° 345 y N° 275 funcionan como centros de evacuados, mientras que el Municipio provee comida caliente a quienes decidieron autoevacuarse.

Lovinson destacó un dato estructural relevante: a pesar de la magnitud del temporal, la cantidad de evacuados es diez veces menor que en décadas pasadas. “Hace 20 años tendríamos 1.500 evacuados; hoy no rondamos más de 150 gracias a las obras de fortalecimiento urbano”, analizó. Sin embargo, advirtió que el crecimiento de asentamientos en zonas vulnerables obliga a replantear la planificación urbana ante el cambio climático.

Recomendación clave

Desde el COE solicitaron a la población no sacar la basura durante la jornada de hoy para evitar nuevas obstrucciones en los desagües, mientras los operarios de la Dpec y otras áreas de servicios públicos completan las tareas de reparación de infraestructura dañada.