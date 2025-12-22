Por qué no hay que apagar el auto con el aire acondicionado encendido

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Mantener el aire acondicionado al cortar el motor puede perjudicar la batería y generar humedad en los conductos.

En plena ola de calor, muchos conductores se preguntan si pueden apagar el motor sin cortar el aire acondicionado. La Dirección General de Tráfico recomienda usar el climatizador durante la marcha para mejorar la seguridad, pero tener el aire acondicionado funcionando al apagar el auto puede traer consecuencias técnicas y económicas que conviene conocer.

¿Qué pasa con la batería al dejar el aire acondicionado encendido?

El compresor del aire acondicionado demanda mucha energía cuando arranca y durante su funcionamiento. Si el climatizador está activo al cortar el contacto, la batería sufre una demanda extra que a la larga reduce su vida útil. Especialistas y manuales de mantenimiento recomiendan evitar esa tensión innecesaria para no adelantar reemplazos costosos.

Además, el uso continuado genera condensación en los conductos y el evaporador; esa humedad estancada puede provocar óxido, malos olores y averías en el circuito del climatizador. Reparar esos componentes suele salir caro porque implican piezas y mano de obra especializada. Por eso no es un tema menor dejar el sistema en marcha al apagar.

Consejo práctico sobre el aire acondicionado del auto

La recomendación más sencilla es cortar el aire acondicionado unos minutos antes de detener el motor: así la batería no queda tan exigida y el ventilador y la climatización siguen secando conductos y evaporador. Con ese hábito se reduce el riesgo de averías y se mantiene el habitáculo en mejores condiciones al volver al auto.

A la hora de aparcar, buscar sombra y usar un parasol en el parabrisas ayuda a preservar plásticos y tapizados del sol fuerte. Esa práctica, sumada a apagar el aire acondicionado a tiempo, prolonga la vida de elementos interiores y evita degradación prematura que luego se traduce en costes de mantenimiento o reemplazo de piezas y tapicería.

Curiosamente, también conviene poner el climatizador en días fríos de vez en cuando para que no se estropee por inactividad; así se evitan fallos que pueden costar cientos de euros. Los especialistas insisten en que mantener una temperatura adecuada mejora la seguridad al volante: conducir con exceso de calor afecta a la atención y al tiempo de reacción.

